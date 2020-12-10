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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/dezinfektsiya-1588624163.html
Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
Белый дом в Вашингтоне тщательно продезинфицируют, как только его покинет президент Дональд Трамп, и до заселения туда кандидата в президенты Джо Байдена,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:33
2020-12-10T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
университет джонса хопкинса
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Белый дом в Вашингтоне тщательно продезинфицируют, как только его покинет президент Дональд Трамп, и до заселения туда кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на представителя Администрации общих служб США.Ранее неоднократно сообщалось о заболевании сотрудников Белого дома коронавирусом. Им переболел и сам Трамп, и некоторые члены его семьи.Обработка всех поверхностей, к которым могли прикасаться руками, пройдет в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Под дезинфекцию попадет вся мебель, поручни, ручки дверей, выключатели. Кроме того, будет проведена обработка воздуха. Как ожидается, Байден въедет в здание в тот же день.Трамп известен тем, что при нем на мероприятиях в Белом доме нарушались рекомендации по социальному дистанцированию и ношению масок. Сам Трамп практически не появлялся на людях в маске. Митинги в его поддержку окрестили "суперраспространителями" коронавируса, хотя на словах он и призывал соблюдать рекомендации врачей.В стане Байдена, наоборот, подчеркнуто следовали всем предписаниям, за что Трамп высмеивал оппонента, на мероприятиях которого было совсем мало людей, расставленных или рассаженных на большом расстоянии друг от друга.По информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, университет джонса хопкинса, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа

16:33 10.12.2020
 
© REUTERS / Erin ScottБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Белый дом в Вашингтоне тщательно продезинфицируют, как только его покинет президент Дональд Трамп, и до заселения туда кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на представителя Администрации общих служб США.
Ранее неоднократно сообщалось о заболевании сотрудников Белого дома коронавирусом. Им переболел и сам Трамп, и некоторые члены его семьи.
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Обработка всех поверхностей, к которым могли прикасаться руками, пройдет в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Под дезинфекцию попадет вся мебель, поручни, ручки дверей, выключатели. Кроме того, будет проведена обработка воздуха. Как ожидается, Байден въедет в здание в тот же день.
Трамп известен тем, что при нем на мероприятиях в Белом доме нарушались рекомендации по социальному дистанцированию и ношению масок. Сам Трамп практически не появлялся на людях в маске. Митинги в его поддержку окрестили "суперраспространителями" коронавируса, хотя на словах он и призывал соблюдать рекомендации врачей.
В стане Байдена, наоборот, подчеркнуто следовали всем предписаниям, за что Трамп высмеивал оппонента, на мероприятиях которого было совсем мало людей, расставленных или рассаженных на большом расстоянии друг от друга.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампУниверситет Джонса ХопкинсаДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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