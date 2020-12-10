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Против готовившего покушение на учебное заведение в Туле возбудили дело
Против готовившего покушение на учебное заведение в Туле возбудили дело
СК возбудил дело в отношении молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооруженное нападение на учебное заведение, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:11
2020-12-10T19:11
2020-12-10T19:11
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тула
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. СК возбудил дело в отношении молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооруженное нападение на учебное заведение, сообщает следственное управление СК РФ по региону.В среду ФСБ рассказала о задержании в Туле местного жителя 2002 года рождения, который, по данным службы, готовил вооруженное нападение на учебное заведение. У молодого человека были изъяты обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Отмечалось, что следственным управлением УМВД России по Туле было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Молодому человеку предъявили обвинение, суд взял его под стражу до 8 февраля 2021 года.Возбужденное полицией уголовное дело по факту незаконного хранения оружия молодым человеком передано в следственное управление.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/fsb-1581028716.html
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тула, происшествия