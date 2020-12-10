https://ria.ru/20201210/delo-1588663062.html

Против готовившего покушение на учебное заведение в Туле возбудили дело

Против готовившего покушение на учебное заведение в Туле возбудили дело

СК возбудил дело в отношении молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооруженное нападение на учебное заведение, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:11

2020-12-10T19:11

2020-12-10T19:11

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тула

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. СК возбудил дело в отношении молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооруженное нападение на учебное заведение, сообщает следственное управление СК РФ по региону.В среду ФСБ рассказала о задержании в Туле местного жителя 2002 года рождения, который, по данным службы, готовил вооруженное нападение на учебное заведение. У молодого человека были изъяты обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Отмечалось, что следственным управлением УМВД России по Туле было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Молодому человеку предъявили обвинение, суд взял его под стражу до 8 февраля 2021 года.Возбужденное полицией уголовное дело по факту незаконного хранения оружия молодым человеком передано в следственное управление.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/fsb-1581028716.html

тула

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тула, происшествия