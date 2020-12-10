Онлайн-брифинг постпреда России при ЕС Владимира Чижова
16 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при ЕС, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.
Задать вопрос
В ходе мероприятия будут прокомментированы решения саммита Европейского союза в Брюсселе 10–11 декабря, текущее состояние отношений России и ЕС, а также актуальная ситуация в странах Европы в контексте пандемии COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут прокомментированы решения саммита Европейского союза в Брюсселе 10–11 декабря, текущее состояние отношений России и ЕС, а также актуальная ситуация в странах Европы в контексте пандемии COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru