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Онлайн-брифинг постпреда России при ЕС Владимира Чижова
Онлайн-брифинг постпреда России при ЕС Владимира Чижова
16 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при ЕС, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.
2020-12-10T13:38
2020-12-10T13:38
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Задать вопросВ ходе мероприятия будут прокомментированы решения саммита Европейского союза в Брюсселе 10–11 декабря, текущее состояние отношений России и ЕС, а также актуальная ситуация в странах Европы в контексте пандемии COVID-19.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Онлайн-брифинг постпреда России при ЕС Владимира Чижова

13:38 10.12.2020
 
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16 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при ЕС, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.
Задать вопрос

В ходе мероприятия будут прокомментированы решения саммита Европейского союза в Брюсселе 10–11 декабря, текущее состояние отношений России и ЕС, а также актуальная ситуация в странах Европы в контексте пандемии COVID-19.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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