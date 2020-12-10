https://ria.ru/20201210/chizhov-1588587817.html

Онлайн-брифинг постпреда России при ЕС Владимира Чижова

Онлайн-брифинг постпреда России при ЕС Владимира Чижова

16 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при ЕС, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.

2020-12-10T13:38

2020-12-10T13:38

2020-12-10T13:38

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут прокомментированы решения саммита Европейского союза в Брюсселе 10–11 декабря, текущее состояние отношений России и ЕС, а также актуальная ситуация в странах Европы в контексте пандемии COVID-19.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы