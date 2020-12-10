https://ria.ru/20201210/blokada-1588546244.html

Организатора энергоблокады Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии

Организатора энергоблокады Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии

Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова. Его заочно приговорили к 19 годам... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:16

2020-12-10T10:16

2020-12-10T14:37

ленур ислямов

севастополь

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима.Также с Ислямова взыскали более 52 миллионов рублей, удовлетворив гражданские иски крымского управления МЧС, Министерства здравоохранения республики, алуштинского молокозавода "Бег", Черноморского флота и Севастопольского авиационного предприятия. Потерпевшими признали еще ряд предприятий, среди которых — "Крымэнерго". Они тоже могут требовать возмещения ущерба.Весной 2014-го бизнесмен успел поработать вице-премьером в российском Крыму, однако его отправили в отставку за неэффективную работу. После этого Ислямов уехал на Украину.Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, из-за которой полуостров в конце ноября 2015 года оказался полностью обесточен: в результате подрыва опор вышли из строя все четыре линии электропередачи, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016-го.Помимо этого, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании в 2016 году незаконного крымско-татарского вооруженного формирования — батальона имени Номана Челебиджихана. Также его обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности.Начало срока отбывания наказания будут считать с момента экстрадиции. Как уточнила судья, осужденный прописан в Симферополе, имеет российское гражданство и находится в федеральном розыске с 2016 года. По словам адвоката Николая Полозова, Ислямов сейчас в Киеве. Он заявил, что его клиент не признает решение суда и планирует обжаловать вердикт.

https://ria.ru/20201122/voda-1585753119.html

https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html

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республика крым

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ленур ислямов, севастополь, республика крым, украина