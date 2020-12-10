https://ria.ru/20201210/biden-1588529322.html

Fow News: Минюст США расследует деловые отношения Хантера Байдена в Китае

Fow News: Минюст США расследует деловые отношения Хантера Байдена в Китае

Министерство юстиции США изучает в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера его деловые отношения в Китае, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T05:03

2020-12-10T05:03

2020-12-10T05:03

хантер байден

министерство юстиции сша

джо байден

майкл блумберг

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китай

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делавэр

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США изучает в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера его деловые отношения в Китае, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Ранее Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну.Согласно источнику телеканала, расследование в отношении Хантера Байдена частично основывается на отчетах о деятельности по поводу "подозрительных иностранных транзакций". Другой источник добавил, что эти отчеты касаются средств из "Китая и других зарубежных стран". Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что расследование началось в 2018 году.Ранее агентство Блумберг передавало, что Хантер Байден покидает правление управляющей компании частного фонда прямых инвестиций BHR, поддерживаемой государственными структурами Китая.Действующий президент США Дональд Трамп сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.

https://ria.ru/20201209/bayden-1588521046.html

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

москва

китай

сша

делавэр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, министерство юстиции сша, джо байден, майкл блумберг, москва, китай, сша, делавэр, в мире