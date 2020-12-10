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Fow News: Минюст США расследует деловые отношения Хантера Байдена в Китае
Fow News: Минюст США расследует деловые отношения Хантера Байдена в Китае
Министерство юстиции США изучает в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера его деловые отношения в Китае, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T05:03
2020-12-10T05:03
хантер байден
министерство юстиции сша
джо байден
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делавэр
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США изучает в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера его деловые отношения в Китае, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Ранее Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну.Согласно источнику телеканала, расследование в отношении Хантера Байдена частично основывается на отчетах о деятельности по поводу "подозрительных иностранных транзакций". Другой источник добавил, что эти отчеты касаются средств из "Китая и других зарубежных стран". Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что расследование началось в 2018 году.Ранее агентство Блумберг передавало, что Хантер Байден покидает правление управляющей компании частного фонда прямых инвестиций BHR, поддерживаемой государственными структурами Китая.Действующий президент США Дональд Трамп сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
https://ria.ru/20201209/bayden-1588521046.html
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хантер байден, министерство юстиции сша, джо байден, майкл блумберг, москва, китай, сша, делавэр, в мире

Fow News: Минюст США расследует деловые отношения Хантера Байдена в Китае

05:03 10.12.2020
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США изучает в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера его деловые отношения в Китае, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ранее Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну.
Вице-президент Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 23:57
В Делавэре расследуют деятельность сына Байдена
Согласно источнику телеканала, расследование в отношении Хантера Байдена частично основывается на отчетах о деятельности по поводу "подозрительных иностранных транзакций". Другой источник добавил, что эти отчеты касаются средств из "Китая и других зарубежных стран". Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что расследование началось в 2018 году.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Хантер Байден покидает правление управляющей компании частного фонда прямых инвестиций BHR, поддерживаемой государственными структурами Китая.
Действующий президент США Дональд Трамп сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00
Дело Байденов и американская "игра престолов"
 
Хантер БайденМинистерство юстиции СШАДжо БайденМайкл БлумбергМоскваКитайСШАДелавэрВ мире
 
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