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Медиавойны
https://ria.ru/20201210/beslan-1588571323.html
Google обжаловал решение суда о снятии ограничений с фильма "Беслан"
Google обжаловал решение суда о снятии ограничений с фильма "Беслан"
Компания Google обжаловала решение суда, который обязал снять ограничения с просмотра на YouTube фильма "Беслан", сообщили РИА Новости Таганском суде Москвы. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:31
2020-12-10T12:31
медиавойны
александр рогаткин
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Компания Google обжаловала решение суда, который обязал снять ограничения с просмотра на YouTube фильма "Беслан", сообщили РИА Новости Таганском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Таганский суд Москвы 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.В суд с иском к компании Google LLC ранее обратился прокурор Москвы, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру.В Google, в свою очередь, настаивают, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Как заявили в компании, политика YouTube предусматривает, что видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий - например, откровенно изображающие сцены насилия, - содержат соответствующие предупреждения. Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/beslan-1576946337.html
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александр рогаткин, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Google обжаловал решение суда о снятии ограничений с фильма "Беслан"

12:31 10.12.2020
 
© Страница "Россия 24" на YoutubeСкриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Страница "Россия 24" на Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Компания Google обжаловала решение суда, который обязал снять ограничения с просмотра на YouTube фильма "Беслан", сообщили РИА Новости Таганском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Таганский суд Москвы 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
В суд с иском к компании Google LLC ранее обратился прокурор Москвы, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.
Кадр из фильма о Беслане Александра Рогаткина - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 16:44Сказано в эфире
"Мы видим бан". Почему YouTube ограничил доступ к фильму "Беслан" Роскомнадзор осудил действия YouTube в ситуации с фильмом "Беслан" Александра Рогаткина. В эфире радио Sputnik президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру.
В Google, в свою очередь, настаивают, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Как заявили в компании, политика YouTube предусматривает, что видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий - например, откровенно изображающие сцены насилия, - содержат соответствующие предупреждения. Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 03:14
Депутат Госдумы попросил блокировать на YouTube трансляции с насилием
 
МедиавойныАлександр РогаткинYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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