Google обжаловал решение суда о снятии ограничений с фильма "Беслан"
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Таганский суд Москвы 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
В суд с иском к компании Google LLC ранее обратился прокурор Москвы, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.
8 сентября, 16:44Сказано в эфире"Мы видим бан". Почему YouTube ограничил доступ к фильму "Беслан" Роскомнадзор осудил действия YouTube в ситуации с фильмом "Беслан" Александра Рогаткина. В эфире радио Sputnik президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру.
В Google, в свою очередь, настаивают, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Как заявили в компании, политика YouTube предусматривает, что видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий - например, откровенно изображающие сцены насилия, - содержат соответствующие предупреждения. Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт.