https://ria.ru/20201210/beslan-1588571323.html

Google обжаловал решение суда о снятии ограничений с фильма "Беслан"

Google обжаловал решение суда о снятии ограничений с фильма "Беслан"

Компания Google обжаловала решение суда, который обязал снять ограничения с просмотра на YouTube фильма "Беслан", сообщили РИА Новости Таганском суде Москвы. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:31

2020-12-10T12:31

2020-12-10T12:31

медиавойны

александр рогаткин

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Компания Google обжаловала решение суда, который обязал снять ограничения с просмотра на YouTube фильма "Беслан", сообщили РИА Новости Таганском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Таганский суд Москвы 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.В суд с иском к компании Google LLC ранее обратился прокурор Москвы, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру.В Google, в свою очередь, настаивают, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Как заявили в компании, политика YouTube предусматривает, что видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий - например, откровенно изображающие сцены насилия, - содержат соответствующие предупреждения. Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/beslan-1576946337.html

https://ria.ru/20201204/nasilie-1587599612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество