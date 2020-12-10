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Путин заявил о важности нормативной базы о защите персональных данных
Путин заявил о важности нормативной базы о защите персональных данных
Президент РФ Владимир Путин уверен, что нельзя принимать фундаментальные решения в сфере искусственного интеллекта и цифровизации без формирования нормативной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:12
2020-12-10T15:25
кирилл кабанов
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что нельзя принимать фундаментальные решения в сфере искусственного интеллекта и цифровизации без формирования нормативной базы о защите персональных данных.Путин в четверг по видеосвязи встретился с президентским советом по правам человека. Член СПЧ Кирилл Кабанов предложил поручить кабмину совместно с СПЧ разработать проект концепции обеспечения защиты прав человека в цифровом пространстве и соответствующую дорожную карту."Я солидарен целиком и полностью: нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные наши концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без решения проблем и без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан в этой сфере", - заявил Путин в ответ.Он сообщил, что правительство занимается этими вопросами, а также пообещал, что правозащитников привлекут к обсуждению вопроса защиты персональных данных."Видимо, нужно обратить внимание правительства - я обязательно это сделаю - чтобы привлекали ваши структуры и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю вам", - заверил президент.Он также упомянул о результатах социологических опросов, согласно которым с точки зрения обеспечения прав людей более всего волнует здравоохранение, затем - права в сфере образования, а на третьем месте – вопросы защиты личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе в цифровой сфере. "То есть это людей реально волнует. Вот вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает", - возразил Путин.
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кирилл кабанов, владимир путин, технологии

Путин заявил о важности нормативной базы о защите персональных данных

15:12 10.12.2020 (обновлено: 15:25 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что нельзя принимать фундаментальные решения в сфере искусственного интеллекта и цифровизации без формирования нормативной базы о защите персональных данных.
Путин в четверг по видеосвязи встретился с президентским советом по правам человека. Член СПЧ Кирилл Кабанов предложил поручить кабмину совместно с СПЧ разработать проект концепции обеспечения защиты прав человека в цифровом пространстве и соответствующую дорожную карту.
"Я солидарен целиком и полностью: нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные наши концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без решения проблем и без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан в этой сфере", - заявил Путин в ответ.
Он сообщил, что правительство занимается этими вопросами, а также пообещал, что правозащитников привлекут к обсуждению вопроса защиты персональных данных.
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"Видимо, нужно обратить внимание правительства - я обязательно это сделаю - чтобы привлекали ваши структуры и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю вам", - заверил президент.
Он также упомянул о результатах социологических опросов, согласно которым с точки зрения обеспечения прав людей более всего волнует здравоохранение, затем - права в сфере образования, а на третьем месте – вопросы защиты личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе в цифровой сфере. "То есть это людей реально волнует. Вот вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает", - возразил Путин.
 
Кирилл КабановВладимир ПутинТехнологии
 
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