https://ria.ru/20201210/baza-1588603173.html

Путин заявил о важности нормативной базы о защите персональных данных

Путин заявил о важности нормативной базы о защите персональных данных

Президент РФ Владимир Путин уверен, что нельзя принимать фундаментальные решения в сфере искусственного интеллекта и цифровизации без формирования нормативной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:12

2020-12-10T15:12

2020-12-10T15:25

кирилл кабанов

владимир путин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588434066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3cacae38ed84aa727f8bd16cf2c7f6f.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что нельзя принимать фундаментальные решения в сфере искусственного интеллекта и цифровизации без формирования нормативной базы о защите персональных данных.Путин в четверг по видеосвязи встретился с президентским советом по правам человека. Член СПЧ Кирилл Кабанов предложил поручить кабмину совместно с СПЧ разработать проект концепции обеспечения защиты прав человека в цифровом пространстве и соответствующую дорожную карту."Я солидарен целиком и полностью: нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные наши концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без решения проблем и без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан в этой сфере", - заявил Путин в ответ.Он сообщил, что правительство занимается этими вопросами, а также пообещал, что правозащитников привлекут к обсуждению вопроса защиты персональных данных."Видимо, нужно обратить внимание правительства - я обязательно это сделаю - чтобы привлекали ваши структуры и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю вам", - заверил президент.Он также упомянул о результатах социологических опросов, согласно которым с точки зрения обеспечения прав людей более всего волнует здравоохранение, затем - права в сфере образования, а на третьем месте – вопросы защиты личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе в цифровой сфере. "То есть это людей реально волнует. Вот вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает", - возразил Путин.

https://ria.ru/20201207/dannye-1588123907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл кабанов, владимир путин, технологии