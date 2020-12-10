https://ria.ru/20201210/bayden-1588668795.html
СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике
СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:35
2020-12-10T19:35
2020-12-10T20:56
выборы президента сша — 2020
сьюзан райс
барак обама
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, советником по внутренней политике, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.Райс, которая также ранее была спецпредставителем США в ООН, рассматривалась в качестве возможной кандидатуры на пост госсекретаря США, а до этого - на пост возможного вице-президента Байдена.Должность советника по внутренней политике не требует утверждения сенатом. Как отмечает издание, команда Байдена пыталась найти Райс подходящую позицию, однако выбор направления внутренней политики является необычным, учитывая колоссальный опыт Райс в международной политике.Официально о выдвижении Райс переходный штаб Байдена пока не сообщал.
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
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сьюзан райс, барак обама, джо байден, сша, в мире