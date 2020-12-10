Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201210/bayden-1588668795.html
СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике
СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:35
2020-12-10T20:56
выборы президента сша — 2020
сьюзан райс
барак обама
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583793494_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_ab3b0d4e97fe22441181f1a7d2bfff15.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, советником по внутренней политике, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.Райс, которая также ранее была спецпредставителем США в ООН, рассматривалась в качестве возможной кандидатуры на пост госсекретаря США, а до этого - на пост возможного вице-президента Байдена.Должность советника по внутренней политике не требует утверждения сенатом. Как отмечает издание, команда Байдена пыталась найти Райс подходящую позицию, однако выбор направления внутренней политики является необычным, учитывая колоссальный опыт Райс в международной политике.Официально о выдвижении Райс переходный штаб Байдена пока не сообщал.
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583793494_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_92263b626e7a943a5b5b2b67b76c6dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сьюзан райс, барак обама, джо байден, сша, в мире

СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике

19:35 10.12.2020 (обновлено: 20:56 10.12.2020)
 
© AP Photo / Mark HumphreyСьюзан Райс
Сьюзан Райс - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Mark Humphrey
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, советником по внутренней политике, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Райс, которая также ранее была спецпредставителем США в ООН, рассматривалась в качестве возможной кандидатуры на пост госсекретаря США, а до этого - на пост возможного вице-президента Байдена.
Должность советника по внутренней политике не требует утверждения сенатом. Как отмечает издание, команда Байдена пыталась найти Райс подходящую позицию, однако выбор направления внутренней политики является необычным, учитывая колоссальный опыт Райс в международной политике.
Официально о выдвижении Райс переходный штаб Байдена пока не сообщал.
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 08:00
Команда Байдена — "как стая волков"
 
Выборы президента США — 2020Сьюзан РайсБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
06:10Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе
Лента новостейМолния