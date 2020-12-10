https://ria.ru/20201210/bayden-1588668795.html

СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике

СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике

Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:35

2020-12-10T19:35

2020-12-10T20:56

выборы президента сша — 2020

сьюзан райс

барак обама

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, советником по внутренней политике, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.Райс, которая также ранее была спецпредставителем США в ООН, рассматривалась в качестве возможной кандидатуры на пост госсекретаря США, а до этого - на пост возможного вице-президента Байдена.Должность советника по внутренней политике не требует утверждения сенатом. Как отмечает издание, команда Байдена пыталась найти Райс подходящую позицию, однако выбор направления внутренней политики является необычным, учитывая колоссальный опыт Райс в международной политике.Официально о выдвижении Райс переходный штаб Байдена пока не сообщал.

https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html

сша

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сьюзан райс, барак обама, джо байден, сша, в мире