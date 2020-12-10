https://ria.ru/20201210/bayden-1588571469.html

Власти Нью-Йорка проверят финансовые дела сына Байдена, сообщили СМИ

Власти Нью-Йорка проверят финансовые дела сына Байдена, сообщили СМИ

Власти Южного округа американского штата Нью-Йорк проверяют финансовые дела сына Джо Байдена Хантера, сообщает издание Politico со ссылкой на источники,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:31

2020-12-10T12:31

2020-12-10T12:31

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Южного округа американского штата Нью-Йорк проверяют финансовые дела сына Джо Байдена Хантера, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.Ранее Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.Как отмечает Politico со ссылкой на источники, "помимо Делавэра, отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами Южного округа Нью-Йорка изучает финансы Хантера Байдена". По данным собеседника издания, в начале прошлого года следователи в Вашингтоне и Делавэре "расследовали возможное отмывание денег и иностранные связи Хантера Байдена".Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.

https://ria.ru/20201209/bayden-1588521046.html

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

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хантер байден, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире