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ЦБ ограничил операции "Киви банка"
ЦБ ограничил операции "Киви банка"
Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:34
2020-12-10T09:34
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 миллионов рублей, говорится в сообщении группы Qiwi."ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций "Киви банка", в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний и денежные переводы на предоплаченные карты по корпоративным счетам ", - сказано в сообщении.Плановая проверка охватила период с июля 2018 по сентябрь 2020 года. "Денежный штраф, наложенный на "Киви банк", составил 11 миллионов рублей, или примерно 150 тысяч долларов США", - сообщили в компании.По мнению Qiwi, наложенные ограничения в первую очередь обусловлены общим подходом ЦБ РФ к регулированию электронных платежей и усилением контроля в области киберпространства и трансграничных платежей. Группа не ожидает, что наложенные штрафы повлияют на финансовый результат за 2020 год, и находится в тесном контакте с ЦБ, чтобы устранить выявленные недостатки и нарушения.РИА Новости направило запрос в Банк России.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. "Киви банк" входит в группу платежного сервиса Qiwi.
https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html
https://ria.ru/20201120/vklad-1585613311.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ ограничил операции "Киви банка"

09:34 10.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 миллионов рублей, говорится в сообщении группы Qiwi.
"ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций "Киви банка", в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний и денежные переводы на предоплаченные карты по корпоративным счетам ", - сказано в сообщении.
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Плановая проверка охватила период с июля 2018 по сентябрь 2020 года. "Денежный штраф, наложенный на "Киви банк", составил 11 миллионов рублей, или примерно 150 тысяч долларов США", - сообщили в компании.
По мнению Qiwi, наложенные ограничения в первую очередь обусловлены общим подходом ЦБ РФ к регулированию электронных платежей и усилением контроля в области киберпространства и трансграничных платежей. Группа не ожидает, что наложенные штрафы повлияют на финансовый результат за 2020 год, и находится в тесном контакте с ЦБ, чтобы устранить выявленные недостатки и нарушения.
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Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. "Киви банк" входит в группу платежного сервиса Qiwi.
 
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