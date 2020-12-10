https://ria.ru/20201210/bank-1588541405.html

ЦБ ограничил операции "Киви банка"

ЦБ ограничил операции "Киви банка"

Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:34

2020-12-10T09:34

2020-12-10T09:34

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfde23f084c1c95a491fa8c4071bd8d.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 миллионов рублей, говорится в сообщении группы Qiwi."ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций "Киви банка", в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний и денежные переводы на предоплаченные карты по корпоративным счетам ", - сказано в сообщении.Плановая проверка охватила период с июля 2018 по сентябрь 2020 года. "Денежный штраф, наложенный на "Киви банк", составил 11 миллионов рублей, или примерно 150 тысяч долларов США", - сообщили в компании.По мнению Qiwi, наложенные ограничения в первую очередь обусловлены общим подходом ЦБ РФ к регулированию электронных платежей и усилением контроля в области киберпространства и трансграничных платежей. Группа не ожидает, что наложенные штрафы повлияют на финансовый результат за 2020 год, и находится в тесном контакте с ЦБ, чтобы устранить выявленные недостатки и нарушения.РИА Новости направило запрос в Банк России.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. "Киви банк" входит в группу платежного сервиса Qiwi.

https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html

https://ria.ru/20201120/vklad-1585613311.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика