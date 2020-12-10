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Самый маленький в мире поссум пережил пожары в Австралии
Самый маленький в мире поссум пережил пожары в Австралии
Самый маленький в мире поссум был найден на острове Кенгуру, экологи опасались, что этот вид был полностью уничтожен лесными пожарами в начале 2020 года,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T01:27
2020-12-10T01:27
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самый маленький в мире поссум был найден на острове Кенгуру, экологи опасались, что этот вид был полностью уничтожен лесными пожарами в начале 2020 года, сообщает Lonely Planet. Группа добровольцев обнаружила маленького тасманийского карликового поссума (Cercartetus lepidus) в рамках природоохранных мероприятий на острове площадью 440 500 гектаров.Экологи нашли крошечное существо, которое весит меньше десяти граммов. Такие поссумы, хоть и являются сумчатыми, внешне напоминают соню."Это первая документально подтвержденная запись представителя вида, выжившего после пожара", — сказал эколог Пэт Ходженс. По его словам, огонь уничтожил около 88 процентов прогнозируемых мест их обитания. "Мы не были уверены, каковы будут последствия пожаров, но совершенно очевидно, что популяция довольно сильно затронута", — сказал эксперт.Почти половина острова пострадала от пожаров, поэтому необходимо будет провести работу по защите оставшихся зверьков. По словам Ходженса, сейчас они наиболее уязвимы.
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дикие животные, пожары, туризм, новости - туризм, австралия

Самый маленький в мире поссум пережил пожары в Австралии

01:27 10.12.2020
 
© Depositphotos / A Dog's Life PhotographyТасманский карликовый опоссум
Тасманский карликовый опоссум - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / A Dog's Life Photography
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самый маленький в мире поссум был найден на острове Кенгуру, экологи опасались, что этот вид был полностью уничтожен лесными пожарами в начале 2020 года, сообщает Lonely Planet.
Группа добровольцев обнаружила маленького тасманийского карликового поссума (Cercartetus lepidus) в рамках природоохранных мероприятий на острове площадью 440 500 гектаров.
Экологи нашли крошечное существо, которое весит меньше десяти граммов. Такие поссумы, хоть и являются сумчатыми, внешне напоминают соню.
"Это первая документально подтвержденная запись представителя вида, выжившего после пожара", — сказал эколог Пэт Ходженс.
По его словам, огонь уничтожил около 88 процентов прогнозируемых мест их обитания. "Мы не были уверены, каковы будут последствия пожаров, но совершенно очевидно, что популяция довольно сильно затронута", — сказал эксперт.
Почти половина острова пострадала от пожаров, поэтому необходимо будет провести работу по защите оставшихся зверьков. По словам Ходженса, сейчас они наиболее уязвимы.
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