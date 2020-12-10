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Режим дистанционного обучения не влияет на призыв в армию, заявил Собянин
Режим дистанционного обучения не влияет на призыв в армию, заявил Собянин
Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв в армию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:16
2020-12-10T18:16
2020-12-10T18:16
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв в армию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому отношения к призыву, конечно, не имеет", - сказал Собянин в эфире "России 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество