https://ria.ru/20201210/armiya-1588649345.html

Режим дистанционного обучения не влияет на призыв в армию, заявил Собянин

Режим дистанционного обучения не влияет на призыв в армию, заявил Собянин

Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв в армию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:16

2020-12-10T18:16

2020-12-10T18:16

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв в армию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому отношения к призыву, конечно, не имеет", - сказал Собянин в эфире "России 24".

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество