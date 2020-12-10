https://ria.ru/20201210/argentina-1588640196.html

Аргентина подписала с Россией контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Аргентина подписала с Россией контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Аргентина подписала контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V", рассчитывает привить в январе-феврале 10 миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:46

2020-12-10T17:46

2020-12-10T18:07

альберто фернандес

в мире

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Аргентина подписала контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V", рассчитывает привить в январе-феврале 10 миллионов человек, сообщил президент страны Альберто Фернандес."Вчера мы подписали контракт, который гарантирует нам поставку российских вакцин для Аргентины. Это третий контракт, подписанный страной", - сказал президент журналистам."У нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать 10 миллионов аргентинцев в январе-феврале", - отметил Фернандес, добавив, что для 5 миллионов человек правительство рассчитывает иметь дозы в январе и еще для 5 миллионов в феврале.До конца года власти планируют получить 600 тысяч доз для вакцинации 300 тысяч человек.В первую очередь будут привиты граждане из зоны риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588558896.html

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