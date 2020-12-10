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РИА Наука
https://ria.ru/20201210/apple-1588559626.html
iPhone 13 из-за масок получит сканер отпечатков пальцев Touch ID
iPhone 13 из-за масок получит сканер отпечатков пальцев Touch ID
Компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых смартфонов iPhone 12, сообщает 9to5Mac. По результатам прошлого, в Купертино решили изъять из... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:30
2020-12-10T11:36
риа наука
apple iphone
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых смартфонов iPhone 12, сообщает 9to5Mac. По результатам прошлого, в Купертино решили изъять из коробок с гаджетами зарядное устройство.Большой блок вопросов от Apple относится к системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Так, разработчики спрашивают, удовлетворены ли пользователи ей и насколько корректно она работает. Вероятно, в Apple раздумывают над возвращением датчика дактилоскопии в свои смартфоны, который пропал еще в iPhone X в 2017 году. Пользователи iPhone нередко жалуются, что во время пандемии смартфонами с Face ID пользоваться неудобно — в маске система безопасности человека не узнает и нужно вводить пароль.В исследовании также спрашивают, какие элементы, включенные в коробку iPhone 12, действительно используются. Речь идет о скрепке для извлечения SIM-карты, кабель USB-C Lightning и наклейке Apple.Подобные опросы в Apple проводят, чтобы учесть мнение потребителей при разработке новых гаджетов. Возможно, на iPhone 13, который появится осенью 2021 года, повлияют результаты исследования.
https://ria.ru/20201203/apple-1587480440.html
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apple iphone, apple, купертино, технологии

iPhone 13 из-за масок получит сканер отпечатков пальцев Touch ID

11:30 10.12.2020 (обновлено: 11:36 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых смартфонов iPhone 12, сообщает 9to5Mac. По результатам прошлого, в Купертино решили изъять из коробок с гаджетами зарядное устройство.
Большой блок вопросов от Apple относится к системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Так, разработчики спрашивают, удовлетворены ли пользователи ей и насколько корректно она работает.
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:05РИА Наука
Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12
Вероятно, в Apple раздумывают над возвращением датчика дактилоскопии в свои смартфоны, который пропал еще в iPhone X в 2017 году. Пользователи iPhone нередко жалуются, что во время пандемии смартфонами с Face ID пользоваться неудобно — в маске система безопасности человека не узнает и нужно вводить пароль.
В исследовании также спрашивают, какие элементы, включенные в коробку iPhone 12, действительно используются. Речь идет о скрепке для извлечения SIM-карты, кабель USB-C Lightning и наклейке Apple.
Подобные опросы в Apple проводят, чтобы учесть мнение потребителей при разработке новых гаджетов. Возможно, на iPhone 13, который появится осенью 2021 года, повлияют результаты исследования.
 
РИА НаукаApple iPhoneAppleКупертиноТехнологии
 
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