https://ria.ru/20201210/apple-1588559626.html
iPhone 13 из-за масок получит сканер отпечатков пальцев Touch ID
iPhone 13 из-за масок получит сканер отпечатков пальцев Touch ID
Компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых смартфонов iPhone 12, сообщает 9to5Mac. По результатам прошлого, в Купертино решили изъять из... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:30
2020-12-10T11:30
2020-12-10T11:36
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых смартфонов iPhone 12, сообщает 9to5Mac. По результатам прошлого, в Купертино решили изъять из коробок с гаджетами зарядное устройство.Большой блок вопросов от Apple относится к системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Так, разработчики спрашивают, удовлетворены ли пользователи ей и насколько корректно она работает. Вероятно, в Apple раздумывают над возвращением датчика дактилоскопии в свои смартфоны, который пропал еще в iPhone X в 2017 году. Пользователи iPhone нередко жалуются, что во время пандемии смартфонами с Face ID пользоваться неудобно — в маске система безопасности человека не узнает и нужно вводить пароль.В исследовании также спрашивают, какие элементы, включенные в коробку iPhone 12, действительно используются. Речь идет о скрепке для извлечения SIM-карты, кабель USB-C Lightning и наклейке Apple.Подобные опросы в Apple проводят, чтобы учесть мнение потребителей при разработке новых гаджетов. Возможно, на iPhone 13, который появится осенью 2021 года, повлияют результаты исследования.
https://ria.ru/20201203/apple-1587480440.html
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apple iphone, apple, купертино, технологии
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Компания Apple
запустила закрытый опрос среди покупателей новых смартфонов iPhone
12, сообщает
9to5Mac. По результатам прошлого, в Купертино
решили изъять из коробок с гаджетами зарядное устройство.
Большой блок вопросов от Apple относится к системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Так, разработчики спрашивают, удовлетворены ли пользователи ей и насколько корректно она работает.
Вероятно, в Apple раздумывают над возвращением датчика дактилоскопии в свои смартфоны, который пропал еще в iPhone X в 2017 году. Пользователи iPhone нередко жалуются, что во время пандемии смартфонами с Face ID пользоваться неудобно — в маске система безопасности человека не узнает и нужно вводить пароль.
В исследовании также спрашивают, какие элементы, включенные в коробку iPhone 12, действительно используются. Речь идет о скрепке для извлечения SIM-карты, кабель USB-C Lightning и наклейке Apple.
Подобные опросы в Apple проводят, чтобы учесть мнение потребителей при разработке новых гаджетов. Возможно, на iPhone 13, который появится осенью 2021 года, повлияют результаты исследования.