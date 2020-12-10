https://ria.ru/20201210/apparat-1588596836.html

В Кабардино-Балкарии объяснили закупку аппаратов ИВЛ по высокой цене

В Кабардино-Балкарии объяснили закупку аппаратов ИВЛ по высокой цене

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов объяснил закупку аппаратов ИВЛ по высокой цене наличием в них специальной функции для лечения детей. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:19

2020-12-10T14:19

2020-12-10T14:19

кабардино-балкарская республика (кбр)

здоровье - общество

алтайский край

санкт-петербург

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НАЛЬЧИК, 10 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов объяснил закупку аппаратов ИВЛ по высокой цене наличием в них специальной функции для лечения детей.Ранее некоторые СМИ сообщили, что минздрав КБР в ноябре заключил контракт на поставку пяти аппаратов ИВЛ Savina 300 немецкого производства стоимостью 4,6 миллиона рублей каждый. Отмечалось, что закупка была произведена по цене более высокой, чем это сделали, к примеру, медорганизации Санкт-Петербурга и Алтайского края."В прессе пишут, что такую же аппаратуру заказало одно из медучреждений в Санкт-Петербурге стоимостью около 3,6 миллиона рублей за каждый аппарат, то есть дешевле. Однако в статье не указывается, что приобретенные минздравом КБР аппараты ИВЛ имеют специальную функцию - их можно использовать для искусственной вентиляции легких у детей", - приводит слова Калибатова пресс-служба министерства.Министр отметил, что более сложная комплектация аппаратов - с функцией Pediatric plus - и повлияла на их стоимость. Он добавил, что разброс цен по аппаратам может составлять от 3,5 до 7,6 миллиона рублей, колебания стоимости в условиях пандемии происходят постоянно. Из-за этого нередко срывается процесс закупки оборудования, так как поставщиков либо нет совсем, либо поставщик является единственным участником торгов, либо он отказывается от торгов с целью поднять цену."Между тем, у нас нет времени, оборудование больным нужно здесь и сейчас. Поэтому, найдя хорошее оборудование с возможностью ИВЛ у детей и понимая, что в условиях дефицита завтра его может не быть по предлагаемой сегодня цене, мы заключили контракт. То есть больница получит нужное оборудование, пациенты будут обеспечены. Это главное", - подчеркнул Калибатов.Он также добавил, что республике из федерального бюджета выделено 136 миллионов рублей на оснащение госпиталей для лечения больных коронавирусом. "Мы заключили контракты, идут поставки. Это аппараты неинвазивной вентиляции легких, пульсоксиметры, аппараты УЗИ и другая техника. Также ожидаем поставку кислородных концентраторов для обеспечения ими пациентов, выписываемых на дом и которые все еще нуждаются в кислородной поддержке", - заметил министр.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587983158.html

https://ria.ru/20201021/kislorod-1580802287.html

алтайский край

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кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, алтайский край, санкт-петербург