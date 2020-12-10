https://ria.ru/20201210/antidepressanty-1588505031.html

Россиянке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов

Россиянке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов

В Екатеринбурге начинается суд по резонансному делу 26-летней Дарьи Беляевой. Девушка заказала в Польше не зарегистрированный в России антидепрессант бупропион, РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

екатеринбург

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Екатеринбурге начинается суд по резонансному делу 26-летней Дарьи Беляевой. Девушка заказала в Польше не зарегистрированный в России антидепрессант бупропион, и ее обвинили в контрабанде наркотиков. Прокуратура просит назначить Беляевой принудительное медицинское наблюдение. Защита намерена доказать, что приобретение таблеток не было преступлением. Десятого декабря Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступает к громкому делу о покупке антидепрессантов, приравненных к наркотикам. Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, страдающая шизотипическим расстройством личности, весной 2019 года заказала в Польше препарат "Элонтрил", в состав которого входит бупропион. Лекарство выбрала по рекомендации психиатра. Однако упаковка таблеток привела к уголовному преследованию. Бупропион используется при лечении депрессии, табачной зависимости и других заболеваний более чем в 60 странах мира. До 2016 года он свободно продавался и в России, но затем производитель не продлил лицензию и прекратил распространение препарата в стране "из коммерческих соображений". Поэтому бупропион исключили из государственного реестра лекарств. При этом в список запрещенных его не внесли. Нет бупропиона и в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Несмотря на это, эксперты таможенной службы посчитали, что из-за схожей молекулярной структуры бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. Специалисты сделали вывод: теоретически из таблеток можно изготовить наркотик. Беляеву задержали прямо на почте, куда она пришла за посылкой. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов") и по части 2 статьи 228 УК ("Незаконное приобретение наркотиков"), обе — в крупном размере. Девушка вину не признала. Дело получило широкий резонанс. Российское общество психиатров (РОП) опубликовало официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион — не наркотик и не вызывает зависимости. Кроме того, ведущие специалисты Минздрава отметили: превратить его в запрещенный эфедрон способны только профессиональные химики. По словам девушки, психиатр так и не подобрал лечение, которое давало бы такой же эффект, как бупропион. Беляева подчеркивает: аналогов препарату нет ни в России, ни в мире. "Существенно поражена в правах"Осенью 2019-го проведенная в рамках расследования психиатрическая экспертиза признала девушку невменяемой. Эксперты пришли к выводу: Беляева не осознавала характер своих действий, когда заказывала антидепрессанты в интернете. Пятьдесят на пятьдесятСпустя полтора года расследования прокуратура вышла в суд с постановлением о применении к Беляевой принудительных мер медицинского характера. Хотя обвинение не предъявлено, в полном объеме рассмотрят обстоятельства приобретения лекарства. Защита намерена доказать, что преступления не было.Защитник полагает, что разбирательство сложного дела растянется на несколько заседаний. По словам адвоката, суд может назначить Беляевой принудительное амбулаторное лечение: ей придется регулярно посещать психиатра и принимать назначенные им препараты. Сама Беляева надеется этого избежать, хоть и признает: "Так лучше, чем десять лет в колонии за покупку лекарства"."Недостаток законодательства"Арсений Левинсон отмечает: дело Беляевой — яркий пример проблем в антинаркотическом законодательстве России. По его мнению, чтобы избежать необоснованного преследования граждан, нужно изменить постановление правительства "Об утверждении перечня наркотических средств".Юрист указывает, что точного списка производных наркотических средств в принципе не существует — в реестр запрещенных веществ эти препараты не вносят. Таким образом, россияне не знают заранее об опасности приобретения того или иного лекарства. Больные вне законаПо данным СМИ, фигурантами аналогичных дел стали по меньшей мере еще десять россиян. Некоторых арестовали на время следствия. Уголовные преследования привели к тому, что больные, принимавшие бупропион, были вынуждены от него отказаться.Найти эффективную замену препарату не удалось.Еще один собеседник РИА Новости, пожелавший остаться анонимным, признался, что на поиск альтернативной схемы лечения у его супруги ушел целый год. Траты на лекарства выросли при этом в десять раз.

https://ria.ru/20201113/antidepressant-1584419149.html

https://ria.ru/20190816/1557560337.html

https://ria.ru/20191009/1559592818.html

https://ria.ru/20201021/depressiya-1580816880.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), екатеринбург