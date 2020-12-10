https://ria.ru/20201210/antidepressanty-1588505031.html
Россиянке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов
Россиянке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов
В Екатеринбурге начинается суд по резонансному делу 26-летней Дарьи Беляевой. Девушка заказала в Польше не зарегистрированный в России антидепрессант бупропион, РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:00
2020-12-10T08:00
2020-12-10T08:00
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
екатеринбург
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Екатеринбурге начинается суд по резонансному делу 26-летней Дарьи Беляевой. Девушка заказала в Польше не зарегистрированный в России антидепрессант бупропион, и ее обвинили в контрабанде наркотиков. Прокуратура просит назначить Беляевой принудительное медицинское наблюдение. Защита намерена доказать, что приобретение таблеток не было преступлением. Десятого декабря Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступает к громкому делу о покупке антидепрессантов, приравненных к наркотикам. Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, страдающая шизотипическим расстройством личности, весной 2019 года заказала в Польше препарат "Элонтрил", в состав которого входит бупропион. Лекарство выбрала по рекомендации психиатра. Однако упаковка таблеток привела к уголовному преследованию. Бупропион используется при лечении депрессии, табачной зависимости и других заболеваний более чем в 60 странах мира. До 2016 года он свободно продавался и в России, но затем производитель не продлил лицензию и прекратил распространение препарата в стране "из коммерческих соображений". Поэтому бупропион исключили из государственного реестра лекарств. При этом в список запрещенных его не внесли. Нет бупропиона и в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Несмотря на это, эксперты таможенной службы посчитали, что из-за схожей молекулярной структуры бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. Специалисты сделали вывод: теоретически из таблеток можно изготовить наркотик. Беляеву задержали прямо на почте, куда она пришла за посылкой. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов") и по части 2 статьи 228 УК ("Незаконное приобретение наркотиков"), обе — в крупном размере. Девушка вину не признала. Дело получило широкий резонанс. Российское общество психиатров (РОП) опубликовало официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион — не наркотик и не вызывает зависимости. Кроме того, ведущие специалисты Минздрава отметили: превратить его в запрещенный эфедрон способны только профессиональные химики. По словам девушки, психиатр так и не подобрал лечение, которое давало бы такой же эффект, как бупропион. Беляева подчеркивает: аналогов препарату нет ни в России, ни в мире. "Существенно поражена в правах"Осенью 2019-го проведенная в рамках расследования психиатрическая экспертиза признала девушку невменяемой. Эксперты пришли к выводу: Беляева не осознавала характер своих действий, когда заказывала антидепрессанты в интернете. Пятьдесят на пятьдесятСпустя полтора года расследования прокуратура вышла в суд с постановлением о применении к Беляевой принудительных мер медицинского характера. Хотя обвинение не предъявлено, в полном объеме рассмотрят обстоятельства приобретения лекарства. Защита намерена доказать, что преступления не было.Защитник полагает, что разбирательство сложного дела растянется на несколько заседаний. По словам адвоката, суд может назначить Беляевой принудительное амбулаторное лечение: ей придется регулярно посещать психиатра и принимать назначенные им препараты. Сама Беляева надеется этого избежать, хоть и признает: "Так лучше, чем десять лет в колонии за покупку лекарства"."Недостаток законодательства"Арсений Левинсон отмечает: дело Беляевой — яркий пример проблем в антинаркотическом законодательстве России. По его мнению, чтобы избежать необоснованного преследования граждан, нужно изменить постановление правительства "Об утверждении перечня наркотических средств".Юрист указывает, что точного списка производных наркотических средств в принципе не существует — в реестр запрещенных веществ эти препараты не вносят. Таким образом, россияне не знают заранее об опасности приобретения того или иного лекарства. Больные вне законаПо данным СМИ, фигурантами аналогичных дел стали по меньшей мере еще десять россиян. Некоторых арестовали на время следствия. Уголовные преследования привели к тому, что больные, принимавшие бупропион, были вынуждены от него отказаться.Найти эффективную замену препарату не удалось.Еще один собеседник РИА Новости, пожелавший остаться анонимным, признался, что на поиск альтернативной схемы лечения у его супруги ушел целый год. Траты на лекарства выросли при этом в десять раз.
https://ria.ru/20201113/antidepressant-1584419149.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), екатеринбург
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Екатеринбурге начинается суд по резонансному делу 26-летней Дарьи Беляевой. Девушка заказала в Польше не зарегистрированный в России антидепрессант бупропион, и ее обвинили в контрабанде наркотиков. Прокуратура просит назначить Беляевой принудительное медицинское наблюдение. Защита намерена доказать, что приобретение таблеток не было преступлением.
Десятого декабря Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступает к громкому делу о покупке антидепрессантов, приравненных к наркотикам. Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, страдающая шизотипическим расстройством личности, весной 2019 года заказала в Польше препарат "Элонтрил", в состав которого входит бупропион. Лекарство выбрала по рекомендации психиатра. Однако упаковка таблеток привела к уголовному преследованию.
Бупропион используется при лечении депрессии, табачной зависимости и других заболеваний более чем в 60 странах мира. До 2016 года он свободно продавался и в России, но затем производитель не продлил лицензию и прекратил распространение препарата в стране "из коммерческих соображений". Поэтому бупропион исключили из государственного реестра лекарств. При этом в список запрещенных его не внесли. Нет бупропиона и в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Несмотря на это, эксперты таможенной службы посчитали, что из-за схожей молекулярной структуры бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. Специалисты сделали вывод: теоретически из таблеток можно изготовить наркотик.
Беляеву задержали прямо на почте, куда она пришла за посылкой. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов") и по части 2 статьи 228 УК ("Незаконное приобретение наркотиков"), обе — в крупном размере. Девушка вину не признала.
Дело получило широкий резонанс. Российское общество психиатров (РОП) опубликовало
официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион — не наркотик и не вызывает зависимости. Кроме того, ведущие специалисты Минздрава отметили
: превратить его в запрещенный эфедрон способны только профессиональные химики.
"Весь 2019 год был очень стрессовым, — вспоминает Дарья Беляева. — Я не знала, куда себя деть. Не могла работать, боролась с жуткой тревогой. Это ужасно".
По словам девушки, психиатр так и не подобрал лечение, которое давало бы такой же эффект, как бупропион. Беляева подчеркивает: аналогов препарату нет ни в России, ни в мире.
"Сейчас состояние тоже не самое лучшее, работоспособность никакая", — добавляет она.
"Существенно поражена в правах"
Осенью 2019-го проведенная в рамках расследования психиатрическая экспертиза признала девушку невменяемой. Эксперты пришли к выводу: Беляева не осознавала характер своих действий, когда заказывала антидепрессанты в интернете.
"Возможно, специалисты судебно-психиатрической экспертизы полагали, что признать Дарью невменяемой — наименьшее из зол, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Института прав человека и юридический консультант по делам, связанным с наркотиками, Арсений Левинсон. — Благодаря этому ее освободят от уголовной ответственности, и она не попадет в колонию”.
Пятьдесят на пятьдесят
Спустя полтора года расследования прокуратура вышла в суд с постановлением о применении к Беляевой принудительных мер медицинского характера. Хотя обвинение не предъявлено, в полном объеме рассмотрят обстоятельства приобретения лекарства.
Защита намерена доказать, что преступления не было.
"Мы не считаем лекарственный препарат "Элонтрил" наркотическим средством. Этот вывод основан на заключениях профильных специалистов, которыми мы располагаем", — подчеркивает адвокат Беляевой Ирина Ручко.
Защитник полагает, что разбирательство сложного дела растянется на несколько заседаний.
"Оправдательных приговоров в России выносят крайне мало, и я не могу гарантировать, что выводы суда будут в нашу пользу, — говорит Ручко. — Но надежда есть. Думаю, 50 на 50".
По словам адвоката, суд может назначить Беляевой принудительное амбулаторное лечение: ей придется регулярно посещать психиатра и принимать назначенные им препараты.
Сама Беляева надеется этого избежать, хоть и признает: "Так лучше, чем десять лет в колонии за покупку лекарства".
"Я всего лишь заказала антидепрессанты, и вины в этом не вижу. Хочется добиться справедливости, — поясняет девушка. — Иначе устроиться на работу, скорее всего, уже не смогу — как недееспособная".
"Недостаток законодательства"
Арсений Левинсон отмечает: дело Беляевой — яркий пример проблем в антинаркотическом законодательстве России.
"Сегодня любой незарегистрированный препарат могут признать производным наркотических средств. Я считаю, это существенный недостаток", — объясняет Левинсон.
По его мнению, чтобы избежать необоснованного преследования граждан, нужно изменить постановление правительства "Об утверждении перечня наркотических средств".
"Внести уточнение, что понятие "производных" не должно распространяться на не зарегистрированные в России лекарства, — говорит Левинсон. — Этот вопрос мы поднимали на заседании рабочей группы по усовершенствованию антинаркотического законодательства в Госдуме. Однако представитель МВД заявил, что тот же бупропион могут, напротив, внести в список сильнодействующих веществ. Соответственно, меры контроля за ним будут только ужесточаться".
Юрист указывает, что точного списка производных наркотических средств в принципе не существует — в реестр запрещенных веществ эти препараты не вносят. Таким образом, россияне не знают заранее об опасности приобретения того или иного лекарства.
Больные вне закона
По данным СМИ, фигурантами аналогичных дел стали по меньшей мере еще десять россиян. Некоторых арестовали на время следствия.
Уголовные преследования привели к тому, что больные, принимавшие бупропион, были вынуждены от него отказаться.
"Ни один препарат не перестают принимать резко, иначе станет очень плохо. А мне пришлось — запретили же, — рассказывает Ренар Аквила. — Восстановиться не могу до сих пор. Учиться и работать почти невозможно".
Найти эффективную замену препарату не удалось.
Еще один собеседник РИА Новости, пожелавший остаться анонимным, признался, что на поиск альтернативной схемы лечения у его супруги ушел целый год. Траты на лекарства выросли при этом в десять раз.