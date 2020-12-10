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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20201210/animatsiya-1588557347.html
"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию
"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию
Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создаётся всё больше. С чем это связано?  Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?
2020-12-10T12:00
2020-12-10T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию
Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создаётся всё больше. С чем это связано?  Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?
Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чём здесь Микки Маус? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию

12:00 10.12.2020
 
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию
12:00
Читать ria.ru в
Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создаётся всё больше. С чем это связано?  Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?
Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чём здесь Микки Маус? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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