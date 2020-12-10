https://ria.ru/20201210/animatsiya-1588557347.html

"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию

"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию

Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создаётся всё больше. С чем это связано? Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?

2020-12-10T12:00

2020-12-10T12:00

2020-12-10T12:00

яснопонятно

подкаст

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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создаётся всё больше. С чем это связано? Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?

Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чём здесь Микки Маус? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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