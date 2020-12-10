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Путин допустил возможность широкой амнистии в России
Путин допустил возможность широкой амнистии в России
Президент РФ Владимир Путин считает, что о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:43
2020-12-10T16:15
ева меркачева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать."По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе. Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на предложение члена Совета Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.По словам Меркачевой, проект о широкой амнистии мог бы включать в себя не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан, например, 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год.
https://ria.ru/20200728/1575060378.html
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ева меркачева, владимир путин, общество

Путин допустил возможность широкой амнистии в России

14:43 10.12.2020 (обновлено: 16:15 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать.
"По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе. Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на предложение члена Совета Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.
По словам Меркачевой, проект о широкой амнистии мог бы включать в себя не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан, например, 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 17:10
СПЧ продолжит работу над идеей административной амнистии в России
 
Ева МеркачеваВладимир ПутинОбщество
 
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