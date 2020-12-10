https://ria.ru/20201210/amnistiya-1588601481.html

Путин допустил возможность широкой амнистии в России

Путин допустил возможность широкой амнистии в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:43

2020-12-10T14:43

2020-12-10T16:15

ева меркачева

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать."По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе. Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на предложение члена Совета Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.По словам Меркачевой, проект о широкой амнистии мог бы включать в себя не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан, например, 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год.

https://ria.ru/20200728/1575060378.html

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ева меркачева, владимир путин, общество