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Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
Вакцину "Спутник V" можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не в стадии, когда заболевание обострено, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:48
2020-12-10T16:48
2020-12-10T16:54
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцину "Спутник V" можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не в стадии, когда заболевание обострено, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Вакцину "Спутник V" можно делать людям с аллергическими осложнениями. Но единственное - не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть, когда оно непосредственно протекает", - рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Хроническим аллергикам, по совету эксперта, предварительно следует посмотреть некоторые параметры крови: с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е."Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями", - отметил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587775737.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, общество