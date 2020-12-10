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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201210/aliev-1588584036.html
Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе
Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН "оставались на бумаге". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:19
2020-12-10T13:19
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
совет безопасности оон
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН "оставались на бумаге".По словам президента Азербайджана, посредники по Карабаху неоднократно заявляли о том, что "конфликт не имеет военного решения", однако дипломатический выход так и не был найден.На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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нагорный карабах, совет безопасности оон, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе

13:19 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН "оставались на бумаге".

"Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным", - заявил Алиев, выступая на параде Победы в Баку в четверг.

По словам президента Азербайджана, посредники по Карабаху неоднократно заявляли о том, что "конфликт не имеет военного решения", однако дипломатический выход так и не был найден.
На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поднятия государственного флага Азербайджана в городе Агдам - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 09:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСовет Безопасности ООНИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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