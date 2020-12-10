Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН "оставались на бумаге".
"Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным", - заявил Алиев, выступая на параде Победы в Баку в четверг.
По словам президента Азербайджана, посредники по Карабаху неоднократно заявляли о том, что "конфликт не имеет военного решения", однако дипломатический выход так и не был найден.
На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.