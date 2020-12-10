https://ria.ru/20201210/aliev-1588584036.html

Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе

Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН "оставались на бумаге". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:19

2020-12-10T13:19

2020-12-10T13:19

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

совет безопасности оон

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН "оставались на бумаге".По словам президента Азербайджана, посредники по Карабаху неоднократно заявляли о том, что "конфликт не имеет военного решения", однако дипломатический выход так и не был найден.На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201124/aliev-1586025082.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, совет безопасности оон, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире