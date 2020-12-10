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В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
В Бурятии зафиксировали один крупный афтершок, в Иркутской области он практически не ощущался, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T07:48
2020-12-10T09:54
землетрясение на байкале
россия
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 10 дек — РИА Новости. В Бурятии зафиксировали один крупный афтершок, в Иркутской области он практически не ощущался, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.Утром в четверг в двух этих регионах произошло землетрясение. Его магнитуда в эпицентре — в Кабанском районе Бурятии — составила 5,5, интенсивность — 7,6 балла. В Иркутске интенсивность насчитывала пять баллов. Это землетрясение стало самым сильным с эпицентром в середине Байкала с 1999&nbsp;года.По словам директора Байкальского филиала единой геофизической службы Елены Кобелевой, "сейсмическое событие в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру, а потому волна по территории региона проходит иначе".В связи с землетрясением в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Муниципалитетам поручено провести оценку обстановки, осмотр жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.В правительстве области прошло заседание оперативного штаба. Участники обсудили безопасность местных жителей в свете сейсмической нестабильности.
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россия
кабанский район
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землетрясение на байкале, россия, кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок

07:48 10.12.2020 (обновлено: 09:54 10.12.2020)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 дек — РИА Новости. В Бурятии зафиксировали один крупный афтершок, в Иркутской области он практически не ощущался, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
Утром в четверг в двух этих регионах произошло землетрясение. Его магнитуда в эпицентре — в Кабанском районе Бурятии — составила 5,5, интенсивность — 7,6 балла. В Иркутске интенсивность насчитывала пять баллов.
Это землетрясение стало самым сильным с эпицентром в середине Байкала с 1999 года.
По словам директора Байкальского филиала единой геофизической службы Елены Кобелевой, "сейсмическое событие в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру, а потому волна по территории региона проходит иначе".
"В целом же афтершоковая активность в эпицентре сейчас очень слабая и постепенно затухает", — говорится в сообщении.
В связи с землетрясением в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Муниципалитетам поручено провести оценку обстановки, осмотр жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.
В правительстве области прошло заседание оперативного штаба. Участники обсудили безопасность местных жителей в свете сейсмической нестабильности.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
03:29
Появилось видео момента мощного землетрясения в Иркутске
 
Землетрясение на БайкалеРоссияКабанский районИркутская областьИркутскПроисшествия
 
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