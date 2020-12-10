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Ядерные технологии
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В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС
В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС
На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился, радиационная обстановка нормальная, выбросов не произошло,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:11
2020-12-10T16:49
ядерные технологии
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился, радиационная обстановка нормальная, выбросов не произошло, сообщает Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK)."Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 (14 мск) о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - говорится в сообщении.Собственник станции, компания Teollisuuden Voima, также сообщила о случившемся и уточнила, что в настоящее время расследует инцидент.
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финляндия, в мире

В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС

16:11 10.12.2020 (обновлено: 16:49 10.12.2020)
 
© AFP 2020 / Martti KainulainenАтомная электростанция Олкилуото в Эурайоки, Финляндия
Атомная электростанция Олкилуото в Эурайоки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AFP 2020 / Martti Kainulainen
Атомная электростанция Олкилуото в Эурайоки, Финляндия. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился, радиационная обстановка нормальная, выбросов не произошло, сообщает Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).
"Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 (14 мск) о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - говорится в сообщении.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 17:05
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Собственник станции, компания Teollisuuden Voima, также сообщила о случившемся и уточнила, что в настоящее время расследует инцидент.
 
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