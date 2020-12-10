https://ria.ru/20201210/aes-1588618535.html

В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС

В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС

На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился, радиационная обстановка нормальная, выбросов не произошло,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:11

2020-12-10T16:11

2020-12-10T16:49

ядерные технологии

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился, радиационная обстановка нормальная, выбросов не произошло, сообщает Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK)."Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 (14 мск) о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - говорится в сообщении.Собственник станции, компания Teollisuuden Voima, также сообщила о случившемся и уточнила, что в настоящее время расследует инцидент.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/belaes-1587544143.html

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