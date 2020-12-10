https://ria.ru/20201210/advokat-1588530063.html

Поддерживающая Трампа адвокат проиграла иск по голосованию в Аризоне

Поддерживающая Трампа адвокат проиграла иск по голосованию в Аризоне

Адвокат-сторонница Дональда Трампа Сидни Пауэлл проиграла иск по результатам выборов в Аризоне, говорится в решении суда. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T05:55

2020-12-10T05:55

2020-12-10T05:55

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Адвокат-сторонница Дональда Трампа Сидни Пауэлл проиграла иск по результатам выборов в Аризоне, говорится в решении суда.Согласно официальным данным, демократ Джо Байден опередил Дональда Трампа в Аризоне на 0,3 процентных пункта, или чуть более чем на 10 тысяч голосов, и получил всех 11 выборщиков от штата.Пауэлл уже проиграла ряд исков в других штатах, причем ее критиковали за неточности и ошибки в юридической практике. Пауэлл изначально выступала от имени штаба Трампа, однако в конечном счете штаб от нее отмежевался и заявил, что она участвует в судебных протестах по собственной инициативе, не являясь членом юридической команды президента.

https://ria.ru/20201210/trump-1588521690.html

вашингтон

аризона

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, аризона, в мире