https://ria.ru/20201209/zhor-1588262778.html

"Правда тела". Осенне-зимний "жор"

"Правда тела". Осенне-зимний "жор"

“Перехватить” бутерброд с чаем и съесть конфету “для поднятия настроения”: с наступлением холодов на многих нападает “жор”. Что с нами происходит, и как не набрать за эти месяцы 5-10 лишних кг? Почему так сложно сдержать аппетит (и нужно ли это делать)? Эпизод, в котором мы впервые говорим о гормоне сытости и узнаём, что Илья Переседов "сорвался".

2020-12-09T12:00

2020-12-09T12:00

2020-12-09T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Осенне-зимний "жор" “Перехватить” бутерброд с чаем и съесть конфету “для поднятия настроения”: с наступлением холодов на многих нападает “жор”. Что с нами происходит, и как не набрать за эти месяцы 5-10 лишних кг? Почему так сложно сдержать аппетит (и нужно ли это делать)? Эпизод, в котором мы впервые говорим о гормоне сытости и узнаём, что Илья Переседов «сорвался».

Как возникает зимний “жор” с точки зрения психологии и физиологии? Почему те, кто до этого похудел и нормализовал свое питание - рискуют набрать даже больше, чем человек в стабильном весе? И стоит ли начинать худеть в декабре 2020-го (и так нелегкого)? Обсуждаем и горячо спорим с врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной.01:53 Почему в ноябре и декабре просыпается “жор”02:41 Эмоциогенное заедание - когда мы утешаемся и развлекаемся едой05:10 Физиологическая основа “жора” в холода07:40 Как на нас влияет гормон голода - грелин11:03 Работа лептина (гормона насыщения) и что такое лептинорезистентность15:15 “Я нахожусь в эпицентре зажора”: рассказ Ильи16:40 “Нам нужно дожить этот год и сохранить психологическое здоровье” (аргументы Ильи в защиту того, чтобы не сдерживать “жор”)21:00 Почему Илья не встает на весы. Говорим о пищевой аддикции и о том, можно ли вовремя остановиться 25:25 “Я остановила себя, заказав две юбки-карандаш 40-го размера”26:10 “Бывает - пищевая аддикция как запой, а бывает - девочка съедает в день на 2 банана больше”. Что с этим делать?27:25 “Если вы весь год не занимались нормализацией веса, то декабрь 2020 - не лучшее время, чтобы начинать”28:00 Почему важно заранее планировать, как начать менять свое тело31:20 Стоит ли начинать худеть в декабре (мнение диетолога)34:40 “Лучший способ справляться с тревогой - это заниматься собой” Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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