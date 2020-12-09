https://ria.ru/20201209/zhizn-1588516428.html

В ВОЗ рассказали, как изменилась продолжительность жизни людей за 20 лет

В ВОЗ рассказали, как изменилась продолжительность жизни людей за 20 лет

За последние 20 лет продолжительность жизни людей в среднем увеличилась на 6 лет, при этом значительно выросла смертность от неинфекционных заболеваний, заявила РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:07

2020-12-09T23:07

2020-12-09T23:07

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. За последние 20 лет продолжительность жизни людей в среднем увеличилась на 6 лет, при этом значительно выросла смертность от неинфекционных заболеваний, заявила на пресс-конференции в среду помощник гендиректора ВОЗ Самира Асма, комментируя публикацию доклада Всемирной организации здравоохранения об основных причинах смертности за период с 2000 по 2019 годы."По всему миру люди стали жить дольше. В 2019 году люди жили на 6 лет дольше, чем в 2000 году – продолжительность жизни выросла с 67 лет до 73 лет за последние два десятилетия. Неинфекционные заболевания стали основными причинами смертности, и они занимают 7 из 10 основных причин смертности. Среди них сердечно-сосудистые заболевания уносят больше всего жизней", - сказала она.По ее словам, общее количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний выросло с 7 миллионов до 9 миллионов за последние 20 лет. При этом в десятку неинфекционных заболеваний, от которых умирают люди, вошли болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. От болезни Альцгеймера, которая занимает в списке третье место, умирает больше женщин – 63%.В то же время, ситуация с заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ значительно улучшилась, что связано с активной работой государств по устранению данных недугов. От этих заболеваний больше всего людей умирает в странах с низким уровнем дохода.Асма отметила, что оценка ВОЗ основных причин смертности проходила в 183 странах мира. Были рассмотрены свыше 160 заболеваний и их влияние на население за последние 20 лет.Она подчеркнула, что в данный список не вошел COVID-19, несмотря на то, что от вируса в нынешнем году скончалось свыше 1,5 миллиона человек. Однако в 2021 году ВОЗ планирует выпустить исследование, посвященное прямому и косвенному влиянию COVID-19 на смертность в мире.

https://ria.ru/20201017/lifetime-1580306378.html

https://ria.ru/20200809/1575541787.html

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воз, в мире