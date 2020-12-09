https://ria.ru/20201209/zhest-1588406846.html

Житель Новосибирска избил до смерти пассажира такси за непристойный жест

Житель Новосибирска избил до смерти пассажира такси за непристойный жест

Суд в Новосибирске в среду заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что в ходе дорожного конфликта после показанного ему... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:42

2020-12-09T13:42

2020-12-09T13:55

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске в среду заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что в ходе дорожного конфликта после показанного ему пассажиром такси непристойного жеста избил его до смерти.По данным следствия, вечером 5 декабря на проезжей части дороги по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске между пассажиром такси и водителем проезжающего рядом автомобиля произошел конфликт."Мужчина, ехавший в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, показал последнему непристойный жест. Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине, чтобы разобраться с обидчиком. Выйдя из машины, злоумышленник начал наносить 38-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время", - говорится в сообщении.В свою очередь в ГУМВД сообщили, что полицейские оперативно установили личность напавшего на пассажира такси водителя автомобиля Mercedes. Подозреваемым оказался – 31-летний местный житель.

https://ria.ru/20201117/sochi-1584984568.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия