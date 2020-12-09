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Житель Новосибирска избил до смерти пассажира такси за непристойный жест
Житель Новосибирска избил до смерти пассажира такси за непристойный жест
Суд в Новосибирске в среду заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что в ходе дорожного конфликта после показанного ему... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:42
2020-12-09T13:55
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске в среду заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что в ходе дорожного конфликта после показанного ему пассажиром такси непристойного жеста избил его до смерти.По данным следствия, вечером 5 декабря на проезжей части дороги по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске между пассажиром такси и водителем проезжающего рядом автомобиля произошел конфликт."Мужчина, ехавший в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, показал последнему непристойный жест. Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине, чтобы разобраться с обидчиком. Выйдя из машины, злоумышленник начал наносить 38-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время", - говорится в сообщении.В свою очередь в ГУМВД сообщили, что полицейские оперативно установили личность напавшего на пассажира такси водителя автомобиля Mercedes. Подозреваемым оказался – 31-летний местный житель.
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новосибирск, происшествия

Житель Новосибирска избил до смерти пассажира такси за непристойный жест

13:42 09.12.2020 (обновлено: 13:55 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске в среду заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что в ходе дорожного конфликта после показанного ему пассажиром такси непристойного жеста избил его до смерти.
"Расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)… В настоящее время следствие предъявило фигуранту обвинение в инкриминируемом преступлении, и сегодня по ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 5 декабря на проезжей части дороги по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске между пассажиром такси и водителем проезжающего рядом автомобиля произошел конфликт.
"Мужчина, ехавший в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, показал последнему непристойный жест. Водитель автомобиля, оскорбившись, стал поджимать такси к обочине, чтобы разобраться с обидчиком. Выйдя из машины, злоумышленник начал наносить 38-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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В свою очередь в ГУМВД сообщили, что полицейские оперативно установили личность напавшего на пассажира такси водителя автомобиля Mercedes. Подозреваемым оказался – 31-летний местный житель.
"Он скрывался от полицейских в съемной квартире в Октябрьском районе. Ранее в поле зрение правоохранителей он не попадал. Сотрудниками полиции был отработан близкий круг общения мужчины, установлены его связи и места пребывания. Оперативники провели опрос свидетелей и близких друзей злоумышленника после чего подозреваемый в совершении преступления явился к правоохранителям с повинной и дал признательные показания", - сообщили в главке.
 
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