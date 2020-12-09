https://ria.ru/20201209/zapsibneftekhim-1588405112.html

Продукция "ЗапСибНефтехима" вошла в число лучших товаров России

Продукция "ЗапСибНефтехима" вошла в число лучших товаров России

Одна из марок полиэтилена, производимая нефтехимическим комплексом "Сибура" - "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области, стала лауреатом конкурса "100 лучших товаров РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:48

2020-12-09T13:48

2020-12-09T13:48

тюменская область

запсибнефтехим

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ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. Одна из марок полиэтилена, производимая нефтехимическим комплексом "Сибура" - "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области, стала лауреатом конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения", сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике области.Данная марка полиэтилена также вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России как продукция с наивысшим общим конкурсным баллом в своей номинации. Еще одна марка полиэтилена, выпускаемая "ЗапСибНефтехимом", стала дипломантом конкурса.Всего в конкурсе в 2020 году приняло участие 1402 товара и услуги 844 предприятий России. Предприятия - призеры конкурса получают право маркировать продукцию специальным знаком программы "100 лучших товаров России"."Практически ежегодно на протяжении 16 лет, начиная с 2005 года, продукция нефтехимического гиганта на Иртыше попадает в сотню лучших товаров России, становясь лауреатом или дипломантом конкурса. Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому в этом году направили на конкурс новые для наших производств марки полиэтилена. Их выпуск на "ЗапСибНефтехим" начался в конце 2019 – начале 2020 годов. Оба полимера успешно прошли омологацию более чем у двух сотен клиентов в России и за рубежом и поставляются как внутри страны, так и в Китай, Турцию, Европу, страны Таможенного Союза", - приводится в сообщении комментарий члена правления "Сибура", генерального директора "ЗапСибНефтехима" Игоря Климова.Совокупная мощность линий по производству полиэтилена на предприятии составляет 1,5 миллиона тонн в год. Всего нефтехимический комплекс способен выпускать более 60 марок полиэтилена, применяющихся в промышленности, ЖКХ, медицине, для бытовых нужд.

https://ria.ru/20201207/forum-1588043865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запсибнефтехим