https://ria.ru/20201209/zapret-1588469374.html

Госдума приняла проект о запрете митингов у зданий экстренных служб

Госдума приняла проект о запрете митингов у зданий экстренных служб

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон о проведении митингов, которым конкретизируется... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:44

2020-12-09T17:44

2020-12-09T17:48

дмитрий вяткин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон о проведении митингов, которым конкретизируется работа СМИ на таких акциях, вводится запрет на публичные акции около зданий экстренных служб и возможность отменить публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.Законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия. Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".

https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588251969.html

https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html

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дмитрий вяткин, россия, госдума рф