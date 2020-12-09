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Госдума приняла проект о запрете митингов у зданий экстренных служб
Госдума приняла проект о запрете митингов у зданий экстренных служб
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон о проведении митингов, которым конкретизируется... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:44
2020-12-09T17:44
2020-12-09T17:48
дмитрий вяткин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон о проведении митингов, которым конкретизируется работа СМИ на таких акциях, вводится запрет на публичные акции около зданий экстренных служб и возможность отменить публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.Законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия. Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".
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дмитрий вяткин, россия, госдума рф
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон о проведении митингов, которым конкретизируется работа СМИ на таких акциях, вводится запрет на публичные акции около зданий экстренных служб и возможность отменить публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.
Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета ГД
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин
.
"В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия. Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.
В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.
Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".
"Законопроектом предусматривается, что в случае если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении, уполномоченный орган обязан незамедлительно предложить организатору изменить место и (или) время его проведения, а в случае если указанные обстоятельства были выявлены за день или в день публичного мероприятия до его начала - незамедлительно уведомить организатора о невозможности его проведения и предложить ему изменить дату, а при необходимости также место и (или) время проведения путем подачи нового уведомления", - добавляется в документе.