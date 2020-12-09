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В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов
В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов
С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, говорится в публикации на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:35
2020-12-09T06:35
россия
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, говорится в публикации на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).В надзорном ведомстве отметили, что уже не раз предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджан, что в импортируемой продукции боли обнаружены вредные организмы.Уточняется, что речь идет о южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)). Вредителей находили в поставках томатов и яблок.Также добавляется, что эти меры направлены на поддержание фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором нет карантинных вредных организмов. — Прим. ред.).Республика Азербайджан — достаточно крупный экспортер растительной продукции в Российскую Федерацию. В частности, государствно находилось на первом месте по поставкам свежих и охлажденных томатов. Согласно статистической информации ФТС, в минувшем году импорт этой продукции находился на уровне 172 359 тысяч тонн — порядка 30,9 процента от общего объема поставок этих товаров.
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россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), азербайджан, экономика

В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов

06:35 09.12.2020
 
© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, говорится в публикации на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).
В надзорном ведомстве отметили, что уже не раз предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджан, что в импортируемой продукции боли обнаружены вредные организмы.
"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов", — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Уточняется, что речь идет о южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)). Вредителей находили в поставках томатов и яблок.
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Также добавляется, что эти меры направлены на поддержание фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором нет карантинных вредных организмов. — Прим. ред.).
"(В целях) предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", — подчеркивается в заявлении.
Республика Азербайджан — достаточно крупный экспортер растительной продукции в Российскую Федерацию. В частности, государствно находилось на первом месте по поставкам свежих и охлажденных томатов. Согласно статистической информации ФТС, в минувшем году импорт этой продукции находился на уровне 172 359 тысяч тонн — порядка 30,9 процента от общего объема поставок этих товаров.
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РоссияЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)АзербайджанЭкономика
 
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