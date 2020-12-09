https://ria.ru/20201209/zapret-1588326084.html

В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов

В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов

С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, говорится в публикации на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T06:35

2020-12-09T06:35

2020-12-09T06:35

россия

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 10 декабря запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, говорится в публикации на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).В надзорном ведомстве отметили, что уже не раз предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджан, что в импортируемой продукции боли обнаружены вредные организмы.Уточняется, что речь идет о южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)). Вредителей находили в поставках томатов и яблок.Также добавляется, что эти меры направлены на поддержание фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором нет карантинных вредных организмов. — Прим. ред.).Республика Азербайджан — достаточно крупный экспортер растительной продукции в Российскую Федерацию. В частности, государствно находилось на первом месте по поставкам свежих и охлажденных томатов. Согласно статистической информации ФТС, в минувшем году импорт этой продукции находился на уровне 172 359 тысяч тонн — порядка 30,9 процента от общего объема поставок этих товаров.

https://ria.ru/20201203/sukhofrukty-1587560091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575872626.html

россия

азербайджан

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россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), азербайджан, экономика