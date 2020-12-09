Глава Бурятии прокомментировал задержание зампреда правительства

"Крайне неприятная ситуация. Его задержали. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист. Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. …Будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше", - сказал Цыденов в видеообращении.