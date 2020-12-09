Глава Бурятии прокомментировал задержание зампреда правительства
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсети "Вконтакте" назвал "крайне неприятной ситуацией" задержание заместителя председателя правительства республики Алексея Мишенина.
Во вторник в пресс-службе регионального правительства заявили, что Мишенин задержан. По информации властей, обыски проводила ФСБ, действия оперативников предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, где ранее трудился чиновник.
"Крайне неприятная ситуация. Его задержали. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист. Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. …Будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше", - сказал Цыденов в видеообращении.
Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.