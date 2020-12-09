https://ria.ru/20201209/yugra-1588354851.html

Югра готова сотрудничать с Китаем в экологической сфере

Югра готова сотрудничать с Китаем в экологической сфере

Ханты-Мансийский автономный округ готов сотрудничать с Китаем в экологической сфере, в частности, в рамках проекта по очистке берегов реки Иртыш, сообщила... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:58

2020-12-09T10:58

2020-12-09T10:58

ханты-мансийский автономный округ

иртыш (река)

наталья комарова

обь

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов сотрудничать с Китаем в экологической сфере, в частности, в рамках проекта по очистке берегов реки Иртыш, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.Отвечая на вопрос представителя китайского СМИ в ходе пресс-конференции в среду, глава региона подчеркнула, что КНР занимает лидирующие позиции в экспортно-импортном товарообороте Югры: тесное сотрудничество сторон налажено в области экспорта нефти и нефтепродуктов, импорта промышленного оборудования, в сферах образования, IT-технологий.Среди направлений, которые могут быть интересны для сотрудничества, Комарова также назвала "экологический вектор"."Наш регион - особая территория, больше 300 тысяч озер, тысячи рек, огромные запасы лесных насаждений. В регионе есть место слияния двух крупных рек: Оби и Иртыша... Мы ощущаем на своей территории экологическое влияние на состояние реки Иртыш", - пояснила она.По словам главы региона, реализация российской инициативы "Чистые реки БРИКС" предусматривает, в частности, проведение мероприятий по очистке берегов рек с привлечением общественности и волонтеров, и это может быть интересно китайским партнерам в контексте отношений с Югрой."Считаю выработку международной, межрегиональной и волонтерской программы по сохранению великой реки Иртыш одним из востребованных и перспективных векторов нашего партнерства с Китаем. Мы готовы обеспечить координацию такой работы, организовать на нашей территории волонтерскую штаб-квартиру этого проекта", - сказала Комарова.Говоря о других привлекательных направлениях сотрудничества Югры и КНР, губернатор автономного округа также отметила торговые сессии и инновационный обмен в целях роста технологического предпринимательства и туризма.

https://ria.ru/20201208/yugra-1588197297.html

https://na.ria.ru/20201123/worldskills-1585557775.html

иртыш (река)

обь

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иртыш (река), наталья комарова, обь, китай, экономика