https://ria.ru/20201209/yugra-1588354851.html
Югра готова сотрудничать с Китаем в экологической сфере
Югра готова сотрудничать с Китаем в экологической сфере
Ханты-Мансийский автономный округ готов сотрудничать с Китаем в экологической сфере, в частности, в рамках проекта по очистке берегов реки Иртыш, сообщила... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:58
2020-12-09T10:58
2020-12-09T10:58
ханты-мансийский автономный округ
иртыш (река)
наталья комарова
обь
китай
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов сотрудничать с Китаем в экологической сфере, в частности, в рамках проекта по очистке берегов реки Иртыш, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.Отвечая на вопрос представителя китайского СМИ в ходе пресс-конференции в среду, глава региона подчеркнула, что КНР занимает лидирующие позиции в экспортно-импортном товарообороте Югры: тесное сотрудничество сторон налажено в области экспорта нефти и нефтепродуктов, импорта промышленного оборудования, в сферах образования, IT-технологий.Среди направлений, которые могут быть интересны для сотрудничества, Комарова также назвала "экологический вектор"."Наш регион - особая территория, больше 300 тысяч озер, тысячи рек, огромные запасы лесных насаждений. В регионе есть место слияния двух крупных рек: Оби и Иртыша... Мы ощущаем на своей территории экологическое влияние на состояние реки Иртыш", - пояснила она.По словам главы региона, реализация российской инициативы "Чистые реки БРИКС" предусматривает, в частности, проведение мероприятий по очистке берегов рек с привлечением общественности и волонтеров, и это может быть интересно китайским партнерам в контексте отношений с Югрой."Считаю выработку международной, межрегиональной и волонтерской программы по сохранению великой реки Иртыш одним из востребованных и перспективных векторов нашего партнерства с Китаем. Мы готовы обеспечить координацию такой работы, организовать на нашей территории волонтерскую штаб-квартиру этого проекта", - сказала Комарова.Говоря о других привлекательных направлениях сотрудничества Югры и КНР, губернатор автономного округа также отметила торговые сессии и инновационный обмен в целях роста технологического предпринимательства и туризма.
https://ria.ru/20201208/yugra-1588197297.html
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иртыш (река), наталья комарова, обь, китай, экономика
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ
готов сотрудничать с Китаем
в экологической сфере, в частности, в рамках проекта по очистке берегов реки Иртыш
, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова
.
Отвечая на вопрос представителя китайского СМИ в ходе пресс-конференции в среду, глава региона подчеркнула, что КНР занимает лидирующие позиции в экспортно-импортном товарообороте Югры: тесное сотрудничество сторон налажено в области экспорта нефти и нефтепродуктов, импорта промышленного оборудования, в сферах образования, IT-технологий.
Среди направлений, которые могут быть интересны для сотрудничества, Комарова также назвала "экологический вектор".
"Наш регион - особая территория, больше 300 тысяч озер, тысячи рек, огромные запасы лесных насаждений. В регионе есть место слияния двух крупных рек: Оби
и Иртыша... Мы ощущаем на своей территории экологическое влияние на состояние реки Иртыш", - пояснила она.
По словам главы региона, реализация российской инициативы "Чистые реки БРИКС" предусматривает, в частности, проведение мероприятий по очистке берегов рек с привлечением общественности и волонтеров, и это может быть интересно китайским партнерам в контексте отношений с Югрой.
"Считаю выработку международной, межрегиональной и волонтерской программы по сохранению великой реки Иртыш одним из востребованных и перспективных векторов нашего партнерства с Китаем. Мы готовы обеспечить координацию такой работы, организовать на нашей территории волонтерскую штаб-квартиру этого проекта", - сказала Комарова.
Говоря о других привлекательных направлениях сотрудничества Югры и КНР, губернатор автономного округа также отметила торговые сессии и инновационный обмен в целях роста технологического предпринимательства и туризма.