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Назван мотив убийства вора в законе Япончика
Назван мотив убийства вора в законе Япончика
Заместитель главы Следственного комитета России Ростислав Рассохов в беседе с "Коммерсантом" назвал мотив убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:23
2020-12-09T02:23
ростислав рассохов
каха газзаев
скр
вячеслав иваньков
москва
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель главы Следственного комитета России Ростислав Рассохов в беседе с "Коммерсантом" назвал мотив убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика).Замглавы СКР добавил, что конфликт между ними начался еще в 80-е годы, когда они находились в колониях в Иркутской области. Рассохов также объяснил, что раскрыть убийство непосредственно после совершения преступления не удалось во многом из-за несовершенства технических средств. Выйти на подозреваемых удалось благодаря в том числе современным средствам криминалистики, возможностям молекулярной генетики, отметил замглавы СКР.Иванькова 28 июля 2009 года тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.В феврале 2020 года суд отправил под стражу фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. А в апреле заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, которого объявили в международный розыск. В мае под стражу взяли другого предполагаемого участника убийства — Джамбула Джанашию.Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.
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ростислав рассохов, каха газзаев, скр, вячеслав иваньков, москва, иркутская область, происшествия

Назван мотив убийства вора в законе Япончика

02:23 09.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ Москве проходят похороны Вячеслава Иванькова (Япончика)
В Москве проходят похороны Вячеслава Иванькова (Япончика) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель главы Следственного комитета России Ростислав Рассохов в беседе с "Коммерсантом" назвал мотив убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика).
"Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо)", — сказал Рассохов.
Замглавы СКР добавил, что конфликт между ними начался еще в 80-е годы, когда они находились в колониях в Иркутской области.
Рассохов также объяснил, что раскрыть убийство непосредственно после совершения преступления не удалось во многом из-за несовершенства технических средств. Выйти на подозреваемых удалось благодаря в том числе современным средствам криминалистики, возможностям молекулярной генетики, отметил замглавы СКР.
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Иванькова 28 июля 2009 года тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.
В феврале 2020 года суд отправил под стражу фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. А в апреле заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, которого объявили в международный розыск. В мае под стражу взяли другого предполагаемого участника убийства — Джамбула Джанашию.
Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.
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Ростислав РассоховКаха ГаззаевСКРВячеслав ИваньковМоскваИркутская областьПроисшествия
 
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