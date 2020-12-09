https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

Назван мотив убийства вора в законе Япончика

Назван мотив убийства вора в законе Япончика

Заместитель главы Следственного комитета России Ростислав Рассохов в беседе с "Коммерсантом" назвал мотив убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:23

2020-12-09T02:23

2020-12-09T02:23

ростислав рассохов

каха газзаев

скр

вячеслав иваньков

москва

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель главы Следственного комитета России Ростислав Рассохов в беседе с "Коммерсантом" назвал мотив убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика).Замглавы СКР добавил, что конфликт между ними начался еще в 80-е годы, когда они находились в колониях в Иркутской области. Рассохов также объяснил, что раскрыть убийство непосредственно после совершения преступления не удалось во многом из-за несовершенства технических средств. Выйти на подозреваемых удалось благодаря в том числе современным средствам криминалистики, возможностям молекулярной генетики, отметил замглавы СКР.Иванькова 28 июля 2009 года тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.В феврале 2020 года суд отправил под стражу фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. А в апреле заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, которого объявили в международный розыск. В мае под стражу взяли другого предполагаемого участника убийства — Джамбула Джанашию.Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.

https://ria.ru/20200206/1564360552.html

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ростислав рассохов, каха газзаев, скр, вячеслав иваньков, москва, иркутская область, происшествия