https://ria.ru/20201209/vzyatka-1588446253.html

Сотрудницу Боткинской больницы отправили под домашний арест за взятку

Сотрудницу Боткинской больницы отправили под домашний арест за взятку

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:20

2020-12-09T16:20

2020-12-09T16:20

больница имени с. п. боткина

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Паклиной Оксаны Владимировны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, сроком до 7 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что в рамках уголовного дела в отношении Паклиной был арестован генеральный директор ООО "Центральный национальный биобанк" Алексей Подлубный, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере.В депздраве Москвы ранее заявили, что не связывают задержание сотрудницы Боткинской больницы с работой учреждения.

https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больница имени с. п. боткина , москва, происшествия