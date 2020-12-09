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Сотрудницу Боткинской больницы отправили под домашний арест за взятку
Сотрудницу Боткинской больницы отправили под домашний арест за взятку
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:20
2020-12-09T16:20
больница имени с. п. боткина
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Паклиной Оксаны Владимировны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, сроком до 7 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что в рамках уголовного дела в отношении Паклиной был арестован генеральный директор ООО "Центральный национальный биобанк" Алексей Подлубный, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере.В депздраве Москвы ранее заявили, что не связывают задержание сотрудницы Боткинской больницы с работой учреждения.
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больница имени с. п. боткина , москва, происшествия

Сотрудницу Боткинской больницы отправили под домашний арест за взятку

16:20 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Паклиной Оксаны Владимировны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, сроком до 7 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что в рамках уголовного дела в отношении Паклиной был арестован генеральный директор ООО "Центральный национальный биобанк" Алексей Подлубный, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере.
В депздраве Москвы ранее заявили, что не связывают задержание сотрудницы Боткинской больницы с работой учреждения.
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