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В Нижегородской области прогремел взрыв на автомойке
В Нижегородской области прогремел взрыв на автомойке
Несколько человек пострадали в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:06
2020-12-09T12:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
володарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.Сообщение об инциденте в боксе автомойки на улице Больничной в Володарске поступило в среду в 9:58.Отмечается, что на месте ЧП от МЧС находится 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Позднее пресс-служба ГУМЧС РФ по Нижегородской области сообщила о четырех пострадавших в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске.Один из четырех пострадавших при ЧП на автомойке находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом, сообщает минздрав региона."Врачи больницы скорой помощи Дзержинска оказывают помощь пострадавшим в происшествии на автомойке. Пострадавших четверо. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще один получил легкие травмы", - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.Как сообщили в администрации Володарского муниципального района, причины происшествия устанавливаются. На место выехал глава Володарского района Геннадий Щанников.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, володарск, происшествия

В Нижегородской области прогремел взрыв на автомойке

11:06 09.12.2020 (обновлено: 12:46 09.12.2020)
 
© Фото : страница "Плохие Новости Дзержинск" во ВКонтактеСотрудник МЧС на месте ЧП в Володарске
Сотрудник МЧС на месте ЧП в Володарске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : страница "Плохие Новости Дзержинск" во ВКонтакте
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение об инциденте в боксе автомойки на улице Больничной в Володарске поступило в среду в 9:58.
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что обрушений конструкций не произошло, выбиты оконные проёмы, повреждены двери. В результате происшествия есть пострадавшие, количество уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП от МЧС находится 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
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Позднее пресс-служба ГУМЧС РФ по Нижегородской области сообщила о четырех пострадавших в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске.
"В результате происшествия погибших нет, пострадали 4 человека, детей среди них нет", - говорится в сообщении.
Один из четырех пострадавших при ЧП на автомойке находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом, сообщает минздрав региона.
"Врачи больницы скорой помощи Дзержинска оказывают помощь пострадавшим в происшествии на автомойке. Пострадавших четверо. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще один получил легкие травмы", - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
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Как сообщили в администрации Володарского муниципального района, причины происшествия устанавливаются. На место выехал глава Володарского района Геннадий Щанников.
"Сейчас работают все службы быстрого реагирования. Мы окажем необходимую поддержку при расследовании данного ЧП. Сейчас нужно самым тщательным образом провести все проверочные мероприятия и выяснить причину произошедшего. Буду держать ситуацию на личном контроле. Пострадавшим окажем помощь", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Щанникова.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьВолодарскПроисшествия
 
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