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В Нижегородской области прогремел взрыв на автомойке

В Нижегородской области прогремел взрыв на автомойке

Несколько человек пострадали в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:06

2020-12-09T11:06

2020-12-09T12:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

володарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.Сообщение об инциденте в боксе автомойки на улице Больничной в Володарске поступило в среду в 9:58.Отмечается, что на месте ЧП от МЧС находится 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Позднее пресс-служба ГУМЧС РФ по Нижегородской области сообщила о четырех пострадавших в результате взрыва в здании автомойки в городе Володарске.Один из четырех пострадавших при ЧП на автомойке находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом, сообщает минздрав региона."Врачи больницы скорой помощи Дзержинска оказывают помощь пострадавшим в происшествии на автомойке. Пострадавших четверо. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще один получил легкие травмы", - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.Как сообщили в администрации Володарского муниципального района, причины происшествия устанавливаются. На место выехал глава Володарского района Геннадий Щанников.

https://ria.ru/20201203/vzryv-1587534205.html

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нижегородская область

володарск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, володарск, происшествия