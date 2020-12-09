В Архангельской области жители решили сделать 31 декабря выходным

"Больше 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря", - написал Цыбульский. Несколько дней назад он запустил опрос на своих страницах в соцсетях.