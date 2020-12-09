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В Архангельской области жители решили сделать 31 декабря выходным
В Архангельской области жители решили сделать 31 декабря выходным
Больше 80% жителей Архангельской области проголосовали за выходной день 31 декабря, такое решение принято, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:14
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россия
архангельская область
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Больше 80% жителей Архангельской области проголосовали за выходной день 31 декабря, такое решение принято, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что для ряда организаций указ является обязательным к исполнению, остальным работодателям рекомендуется дать сотрудникам возможность начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря.
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россия, архангельская область

В Архангельской области жители решили сделать 31 декабря выходным

17:14 09.12.2020 (обновлено: 17:20 09.12.2020)
 
© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / Ilin_Roman
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Больше 80% жителей Архангельской области проголосовали за выходной день 31 декабря, такое решение принято, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

"Больше 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря", - написал Цыбульский. Несколько дней назад он запустил опрос на своих страницах в соцсетях.

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8 декабря, 15:19
Россиянам дали советы на Новый год
Глава региона отметил, что для ряда организаций указ является обязательным к исполнению, остальным работодателям рекомендуется дать сотрудникам возможность начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря.
 
РоссияАрхангельская область
 
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