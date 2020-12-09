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В Архангельской области жители решили сделать 31 декабря выходным
В Архангельской области жители решили сделать 31 декабря выходным
Больше 80% жителей Архангельской области проголосовали за выходной день 31 декабря, такое решение принято, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:14
2020-12-09T17:14
2020-12-09T17:20
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архангельская область
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Больше 80% жителей Архангельской области проголосовали за выходной день 31 декабря, такое решение принято, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что для ряда организаций указ является обязательным к исполнению, остальным работодателям рекомендуется дать сотрудникам возможность начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря.
https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html
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