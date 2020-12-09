https://ria.ru/20201209/vybory-1588317582.html

Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании

Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании

Верховный суд США отказал в иске с требованием пересмотреть победу Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T00:52

2020-12-09T00:52

2020-12-09T01:38

вашингтон

дональд трамп

джо байден

в мире

выборы президента сша — 2020

пенсильвания

сша

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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказал в иске с требованием пересмотреть победу Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.Суд не стал заслушивать апелляцию по делу без объяснений. Верховный суд не обязан аргументировать то или иное свое решение. Ни один из девяти судей не воспользовался возможностью не согласиться с общим мнением суда.Иск оспаривал закон в Пенсильвании, позволяющий голосовать по почте без объяснения причин. Его приняли в 2019 году из-за пандемии коронавируса. Раньше для удаленного голосования требовались определенные уважительные причины. Конституцию штата еще не изменили соответствующим образом, однако местная легислатура работает над этим.Ранее группе республиканцев, потребовавшей отменить сертификацию результатов голосования в штате, последовательно отказали три судебные инстанции, включая верховный суд Пенсильвании.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его. По официальным данным, в частности, Байден выиграл Пенсильванию с небольшим отрывом от действующего президента Дональда Трампа и получил все 20 выборщиков от штата.Власти Пенсильвании не раз отвергали претензии сторонников Трампа, заявляя, что не нашли каких-либо существенных нарушений при голосовании. Действующий президент и его сторонники проиграли ряд исков по делу о поданных заочно бюллетенях с неполными данными.

https://ria.ru/20201208/vybory-1588314127.html

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пенсильвания

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, в мире, пенсильвания, сша