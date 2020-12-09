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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201209/vybory-1588317582.html
Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании
Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании
Верховный суд США отказал в иске с требованием пересмотреть победу Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:52
2020-12-09T01:38
вашингтон
дональд трамп
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказал в иске с требованием пересмотреть победу Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.Суд не стал заслушивать апелляцию по делу без объяснений. Верховный суд не обязан аргументировать то или иное свое решение. Ни один из девяти судей не воспользовался возможностью не согласиться с общим мнением суда.Иск оспаривал закон в Пенсильвании, позволяющий голосовать по почте без объяснения причин. Его приняли в 2019 году из-за пандемии коронавируса. Раньше для удаленного голосования требовались определенные уважительные причины. Конституцию штата еще не изменили соответствующим образом, однако местная легислатура работает над этим.Ранее группе республиканцев, потребовавшей отменить сертификацию результатов голосования в штате, последовательно отказали три судебные инстанции, включая верховный суд Пенсильвании.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его. По официальным данным, в частности, Байден выиграл Пенсильванию с небольшим отрывом от действующего президента Дональда Трампа и получил все 20 выборщиков от штата.Власти Пенсильвании не раз отвергали претензии сторонников Трампа, заявляя, что не нашли каких-либо существенных нарушений при голосовании. Действующий президент и его сторонники проиграли ряд исков по делу о поданных заочно бюллетенях с неполными данными.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, в мире, пенсильвания, сша

Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании

00:52 09.12.2020 (обновлено: 01:38 09.12.2020)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказал в иске с требованием пересмотреть победу Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.
Суд не стал заслушивать апелляцию по делу без объяснений. Верховный суд не обязан аргументировать то или иное свое решение. Ни один из девяти судей не воспользовался возможностью не согласиться с общим мнением суда.
Иск оспаривал закон в Пенсильвании, позволяющий голосовать по почте без объяснения причин. Его приняли в 2019 году из-за пандемии коронавируса. Раньше для удаленного голосования требовались определенные уважительные причины. Конституцию штата еще не изменили соответствующим образом, однако местная легислатура работает над этим.
Ранее группе республиканцев, потребовавшей отменить сертификацию результатов голосования в штате, последовательно отказали три судебные инстанции, включая верховный суд Пенсильвании.
Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его. По официальным данным, в частности, Байден выиграл Пенсильванию с небольшим отрывом от действующего президента Дональда Трампа и получил все 20 выборщиков от штата.
Власти Пенсильвании не раз отвергали претензии сторонников Трампа, заявляя, что не нашли каких-либо существенных нарушений при голосовании. Действующий президент и его сторонники проиграли ряд исков по делу о поданных заочно бюллетенях с неполными данными.
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