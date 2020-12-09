https://ria.ru/20201209/vspyshka-1588346139.html
Ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей
Ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей
Произошедшая на днях вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:20
2020-12-09T10:20
2020-12-09T14:35
космос - риа наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:374:2311:1674_1920x0_80_0_0_d10e367d41e2953d238225d4007efe70.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшая на днях вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической техники, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин.По его словам, в ближайшие десятилетия, как полагают ученые, большой активности Солнца ждать не стоит. "Мы сейчас находимся или, скорее, приближаемся к минимуму столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий. И есть подозрения, что то же самое будет происходить на протяжении еще нескольких циклов", — заявил собеседник.Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, с шести до девяти утра по московскому времени в четверг на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня.Ранее лаборатория сообщила, что в среду днем Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца во время вспышки 7 декабря. Воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий — северные сияния можно будет увидеть на широтах 60-70 градусов, например из Санкт-Петербурга, который расположен на 59 градусах северной широты, или Мурманска (68 градусов).
https://ria.ru/20201203/solntse-1587550707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:158:2311:1891_1920x0_80_0_0_801e3e6dffcf927acea35164b3f08e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Произошедшая на днях вспышка на Солнце и дошедшее до Земли
облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической техники, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин.
"Это была вспышка небольшая в абсолютном выражении. Другое дело, что таких вспышек довольно давно не было, и на нулевом фоне она выглядит впечатляюще, но вспышка заурядная. Во время вспышки было выброшено большое количество энергичных заряженных частиц, которые достигли земной орбиты. На здоровье это не скажется точно, скорее это критично для спутниковой группировки, поскольку потоки частиц будут довольно существенными", — рассказал Кузин.
По его словам, в ближайшие десятилетия, как полагают ученые, большой активности Солнца ждать не стоит. "Мы сейчас находимся или, скорее, приближаемся к минимуму столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий. И есть подозрения, что то же самое будет происходить на протяжении еще нескольких циклов", — заявил собеседник.
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, с шести до девяти утра по московскому времени в четверг на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня.
Ранее лаборатория сообщила, что в среду днем Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца во время вспышки 7 декабря. Воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий — северные сияния можно будет увидеть на широтах 60-70 градусов, например из Санкт-Петербурга
, который расположен на 59 градусах северной широты, или Мурманска
(68 градусов).