https://ria.ru/20201209/vspyshka-1588346139.html

Ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

Ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

Произошедшая на днях вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:20

2020-12-09T10:20

2020-12-09T14:35

космос - риа наука

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:374:2311:1674_1920x0_80_0_0_d10e367d41e2953d238225d4007efe70.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшая на днях вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической техники, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин.По его словам, в ближайшие десятилетия, как полагают ученые, большой активности Солнца ждать не стоит. "Мы сейчас находимся или, скорее, приближаемся к минимуму столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий. И есть подозрения, что то же самое будет происходить на протяжении еще нескольких циклов", — заявил собеседник.Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, с шести до девяти утра по московскому времени в четверг на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня.Ранее лаборатория сообщила, что в среду днем Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца во время вспышки 7 декабря. Воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий — северные сияния можно будет увидеть на широтах 60-70 градусов, например из Санкт-Петербурга, который расположен на 59 градусах северной широты, или Мурманска (68 градусов).

https://ria.ru/20201203/solntse-1587550707.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, общество