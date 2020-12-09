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Госдума одобрила возврат Волгоградской области к московскому времени
Госдума одобрила возврат Волгоградской области к московскому времени
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:01
2020-12-09T14:01
2020-12-09T14:01
госдума рф
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
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госдума рф, волгоградская область, общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла закон о переводе Волгоградской области
в часовой пояс с московским временем.
Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.
В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".