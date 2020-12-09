Совфед отметил вклад воронежских волонтеров в борьбу с пандемией

"В начале года, когда мы только собирали команду добровольцев, людей было немного, потому что многие с опаской относились к такой работе, которая предполагает много контактов. Но мы максимально обеспечиваем все необходимые меры безопасности, поэтому сейчас волонтеров очень много. Сейчас автоволонтеров даже больше, чем мы можем предложить адресов, куда нужно доставлять продукты. Акция на 100% оправдывает свое название, сейчас, действительно, мы вместе", – сказала Ковалёва.