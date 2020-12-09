Совфед отметил вклад воронежских волонтеров в борьбу с пандемией
12:05 09.12.2020 (обновлено: 13:08 09.12.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой Облдумы Воронежской областиПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время вручения благодарственных писем волонтерам, помогающим жителям региона в период пандемии
© Фото : предоставлено пресс-службой Облдумы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов вручил благодарственные письма Совета Федерации волонтерам, помогающим жителям региона в период пандемии, говорится в сообщении облдумы.
Благодарственные письма за оказание социальной помощи жителям Воронежской области Владимир Нетёсов вручил активистам по просьбе заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. Приветствуя собравшихся, председатель областной думы отметил, что актуальность этой работы на федеральном и региональном уровне резко возросла сейчас, в условиях противодействия пандемии коронавируса. Государство и общество столкнулись с серьезным вызовом.
"Противостоять этой угрозе - и, в конечном счете, победить – наша общая и главная задача. И каждый из вас вносит свою лепту в общее дело. Каждый – на своем конкретном участке. Кто-то в сфере здравоохранения – на передовой в борьбе с коронавирусом. Кто-то в сфере реализации федерального проекта "Старшее поколение". Кто-то вместе с добровольцами в рамках волонтерского движения "Мы вместе". Но всех объединяет главное – активная гражданская позиция, ответственное отношение к порученному делу и служение людям", – сказал Нетёсов.
Председатель Воронежской областной думы поздравил активистов и поблагодарил их за активную жизненную позицию, а также личное участие в решении вопросов жителей Воронежской области.
По словам директора Дома молодежи Марии Ковалёвой, с каждым днем добровольцев, пожелавших присоединиться к волонтерской акции "Мы вместе", становится все больше. Причем если изначально волонтерской работой занималась только молодежь, то сейчас среди волонтеров есть воронежцы более старшего возраста.
"В начале года, когда мы только собирали команду добровольцев, людей было немного, потому что многие с опаской относились к такой работе, которая предполагает много контактов. Но мы максимально обеспечиваем все необходимые меры безопасности, поэтому сейчас волонтеров очень много. Сейчас автоволонтеров даже больше, чем мы можем предложить адресов, куда нужно доставлять продукты. Акция на 100% оправдывает свое название, сейчас, действительно, мы вместе", – сказала Ковалёва.