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В Кремле прокомментировали вопрос с дефицитом воды в Крыму
В Кремле прокомментировали вопрос с дефицитом воды в Крыму
Российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается, заявил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:10
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республика крым
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил по этой теме специальное совещание и дал соответствующие поручения. После этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту о разработке плана по первоочередным мерам для борьбы с этим дефицитом, уточнил представитель Кремля.
https://ria.ru/20201209/krym-1588340926.html
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республика крым, общество

В Кремле прокомментировали вопрос с дефицитом воды в Крыму

13:10 09.12.2020 (обновлено: 13:28 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень серьезная проблема - обеспечение питьевой водой крымского полуострова. В условиях, когда вы знаете, где была перекрыта вода. Естественно, страдает и экономика этого российского региона, страдают и граждане, страдают и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но, тем не менее, они все равно ощущаются", - сказал Песков.
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Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил по этой теме специальное совещание и дал соответствующие поручения. После этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту о разработке плана по первоочередным мерам для борьбы с этим дефицитом, уточнил представитель Кремля.
"Требуется время. Но прикладываются все возможные, энергичные усилия для этого", - заверил пресс-секретарь президента.
 
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