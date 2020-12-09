https://ria.ru/20201209/voda-1588396301.html

В Кремле прокомментировали вопрос с дефицитом воды в Крыму

В Кремле прокомментировали вопрос с дефицитом воды в Крыму

Российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается, заявил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:10

2020-12-09T13:10

2020-12-09T13:28

республика крым

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил по этой теме специальное совещание и дал соответствующие поручения. После этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту о разработке плана по первоочередным мерам для борьбы с этим дефицитом, уточнил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201209/krym-1588340926.html

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республика крым, общество