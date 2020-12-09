В Кремле прокомментировали вопрос с дефицитом воды в Крыму
13:10 09.12.2020 (обновлено: 13:28 09.12.2020)
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды в Крыму, хотя пока он еще ощущается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень серьезная проблема - обеспечение питьевой водой крымского полуострова. В условиях, когда вы знаете, где была перекрыта вода. Естественно, страдает и экономика этого российского региона, страдают и граждане, страдают и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но, тем не менее, они все равно ощущаются", - сказал Песков.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил по этой теме специальное совещание и дал соответствующие поручения. После этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту о разработке плана по первоочередным мерам для борьбы с этим дефицитом, уточнил представитель Кремля.
"Требуется время. Но прикладываются все возможные, энергичные усилия для этого", - заверил пресс-секретарь президента.