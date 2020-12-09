https://ria.ru/20201209/vizy-1588360134.html

Эксперты рассказали, как электронные визы изменят спрос на туры в Россию

Эксперты рассказали, как электронные визы изменят спрос на туры в Россию

Введение электронных виз для въезда на территорию РФ с 1 января позволит нарастить турпоток, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:23

2020-12-09T12:23

2020-12-09T12:23

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зарина догузова

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Введение электронных виз для въезда на территорию РФ с 1 января позволит нарастить турпоток, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев.Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявляла, что новый формат выдачи виз приведет к омоложению контингента иностранных гостей, прибывающих в страну. По ее словам, сейчас молодежь не едет в Россию, потому что они не готовы стоять в очередях и ждать несколько месяцев получения разрешений."В начале 2021 года, с 1 января, в стране вводятся электронные визы для прибывающих из 52 стран. Если бы COVID-19 не было, то поток, по сравнению с 2019 годом, должен был увеличиться процентов на 20. Сейчас ситуация поменялась, но мы все равно ожидаем повышенный спрос на туры в Россию после введения электронных виз", — сказал Игнатьев.Электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не нужно приглашений, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до шести лет документ оформят бесплатно.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, зарина догузова, туризм, визы, новости - туризм