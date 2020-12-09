https://ria.ru/20201209/videoigry-1588323943.html

В ВОЗ рассказали, чем опасны видеоигры в период пандемии

В ВОЗ рассказали, чем опасны видеоигры в период пандемии

Излишнее увлечение видеоиграми в период пандемии COVID-19 может привести к развитию психологического стресса, рассказал РИА Новости специалист Всемирной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T05:09

2020-12-09T05:09

2020-12-09T05:09

распространение нового коронавируса

владимир позняк

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Излишнее увлечение видеоиграми в период пандемии COVID-19 может привести к развитию психологического стресса, рассказал РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк."ВОЗ признает, что миллионы людей любят играть в видеоигры в качестве досуга и что для большинства пользователей это является здоровым хобби. Однако чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к функциональным нарушениям и психологическому стрессу значительного числа игроков. В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры", - сказал Позняк.По его словам, исключительно важно "поддерживать баланс между деятельностью в сети и вне ее".Позняк напомнил, что игровое расстройство включено в 11-ю пересмотренную редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), которая вступает в силу 1 января 2022 года. Он отметил, что включение болезни к МКБ является сложным процессом, на который влияют многочисленные исследования, а не количество людей, играющих в компьютерные игры. Более того, COVID-19 подчеркнул важность повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях увлечения чрезмерным количеством компьютерных игр, особенно для детей и подростков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир позняк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз