https://ria.ru/20201209/videoigry-1588323943.html
В ВОЗ рассказали, чем опасны видеоигры в период пандемии
В ВОЗ рассказали, чем опасны видеоигры в период пандемии
Излишнее увлечение видеоиграми в период пандемии COVID-19 может привести к развитию психологического стресса, рассказал РИА Новости специалист Всемирной... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:09
2020-12-09T05:09
2020-12-09T05:09
распространение нового коронавируса
владимир позняк
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Излишнее увлечение видеоиграми в период пандемии COVID-19 может привести к развитию психологического стресса, рассказал РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк."ВОЗ признает, что миллионы людей любят играть в видеоигры в качестве досуга и что для большинства пользователей это является здоровым хобби. Однако чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к функциональным нарушениям и психологическому стрессу значительного числа игроков. В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры", - сказал Позняк.По его словам, исключительно важно "поддерживать баланс между деятельностью в сети и вне ее".Позняк напомнил, что игровое расстройство включено в 11-ю пересмотренную редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), которая вступает в силу 1 января 2022 года. Он отметил, что включение болезни к МКБ является сложным процессом, на который влияют многочисленные исследования, а не количество людей, играющих в компьютерные игры. Более того, COVID-19 подчеркнул важность повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях увлечения чрезмерным количеством компьютерных игр, особенно для детей и подростков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир позняк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз
ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Излишнее увлечение видеоиграми в период пандемии COVID-19 может привести к развитию психологического стресса, рассказал РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк
.
"ВОЗ признает, что миллионы людей любят играть в видеоигры в качестве досуга и что для большинства пользователей это является здоровым хобби. Однако чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к функциональным нарушениям и психологическому стрессу значительного числа игроков. В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры", - сказал Позняк.
По его словам, исключительно важно "поддерживать баланс между деятельностью в сети и вне ее".
Позняк напомнил, что игровое расстройство включено в 11-ю пересмотренную редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), которая вступает в силу 1 января 2022 года. Он отметил, что включение болезни к МКБ является сложным процессом, на который влияют многочисленные исследования, а не количество людей, играющих в компьютерные игры. Более того, COVID-19 подчеркнул важность повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях увлечения чрезмерным количеством компьютерных игр, особенно для детей и подростков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.