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Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО
Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО
Министерство юстиции РФ предлагает запретить в следственных изоляторах и колониях никотиносодержащие изделия, за исключением сигарет, соответствующий документ... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:32
2020-12-09T18:41
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает запретить в следственных изоляторах и колониях никотиносодержащие изделия, за исключением сигарет, соответствующий документ опубликован в среду на портале проектов нормативно-правовых актов."Проектом приказа предлагается внести соответствующие изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, дополнив их запретом на приобретение и использование на режимных территориях никотинсодержащей продукции, за исключением сигарет, и устройств для их потребления", - сообщается в документе.Отмечается, что изменения в Правила внутреннего распорядка предлагаются в связи с федеральным законом №303 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции" ("антитабачный закон").Закон вводит ограничения на потребление никотиносодержащей продукции (изделий с нагреваемым табаком, растворов, жидкостей или гелей с содержанием жидкого никотина).
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО

18:32 09.12.2020 (обновлено: 18:41 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыставка "Global vape - 2017"
Выставка Global vape - 2017 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает запретить в следственных изоляторах и колониях никотиносодержащие изделия, за исключением сигарет, соответствующий документ опубликован в среду на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом приказа предлагается внести соответствующие изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, дополнив их запретом на приобретение и использование на режимных территориях никотинсодержащей продукции, за исключением сигарет, и устройств для их потребления", - сообщается в документе.
Отмечается, что изменения в Правила внутреннего распорядка предлагаются в связи с федеральным законом №303 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции" ("антитабачный закон").
Закон вводит ограничения на потребление никотиносодержащей продукции (изделий с нагреваемым табаком, растворов, жидкостей или гелей с содержанием жидкого никотина).
Кальян - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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