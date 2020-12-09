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ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя
ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:02
2020-12-09T14:02
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
единая россия
севастополь
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.Документ был внесен депутатами "Единой России".Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
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великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, единая россия, севастополь, общество

ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя

14:02 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПарад Победителей в Севастополе
Парад Победителей в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.
Документ был внесен депутатами "Единой России".
Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
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