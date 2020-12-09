https://ria.ru/20201209/veterany-1588411876.html
ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя
ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:02
2020-12-09T14:02
2020-12-09T14:02
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
единая россия
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/100709/99/1007099989_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3e51b32c5d673ff46b396f4be15a45f1.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.Документ был внесен депутатами "Единой России".Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
https://ria.ru/20200512/1571296979.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/100709/99/1007099989_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b72557761f2190c2e240d13544f7dea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, единая россия, севастополь, общество