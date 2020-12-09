https://ria.ru/20201209/veterany-1588411876.html

ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя

ГД одобрила присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:02

2020-12-09T14:02

2020-12-09T14:02

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

госдума рф

единая россия

севастополь

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.Документ был внесен депутатами "Единой России".Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

https://ria.ru/20200512/1571296979.html

севастополь

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великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, единая россия, севастополь, общество