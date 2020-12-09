В Татарстане ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет
13:53 09.12.2020 (обновлено: 13:55 09.12.2020)
САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг в мае 1945 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
По информации пресс-службы, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видеоконференцсвязи провел прием граждан, также ветераны Великой Отечественной войны и их семьи получили ранее не врученные награды и документы на них.
"Орден Красной Звезды получил 100-летний житель Татарстана Гиндулла Сахипов за мужество и отвагу, проявленные при боях в мае 1945 года. Из наградного листа следует, что 1 мая 1945 года Сахипов, оставшись один у минометного расчета, под шквальным огнем отразил контратаку противника силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров", - говорится в сообщении.
Как отметил Лапин, Сахипов - заслуженный герой Великой Отечественной войны, который прошел ее с первого до последнего дня. "Для меня, как для уроженца Казани, огромная честь поздравить земляка, нашего великого участника Великой Отечественной войны с заслуженной наградой, которая нашла его в результате поднятия архивных документов благодаря поиску со стороны руководства министерства обороны, руководства Татарстана", - цитирует Лапина пресс-служба.
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Документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени также передали сыну участника Великой Отечественной войны Николаю Стародубцеву из Татарстана. Его отец Семен Стародубцев в ноябре 1944 года отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. В этом бою он уничтожил трех гитлеровцев, при дальнейшем продвижении вперед в трудную минуту боя заменил командира взвода, выбывшего из строя по ранению. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника.