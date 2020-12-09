https://ria.ru/20201209/veteran-1588409855.html

В Татарстане ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет

В Татарстане ветеран войны получил орден за свой подвиг спустя 75 лет

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг в мае 1945 года, сообщает РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:53

2020-12-09T13:53

2020-12-09T13:55

75 лет великой победы

александр лапин

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588409634_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_942f113ebd0880980040ee0a875f7784.jpg

САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг в мае 1945 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.По информации пресс-службы, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видеоконференцсвязи провел прием граждан, также ветераны Великой Отечественной войны и их семьи получили ранее не врученные награды и документы на них.Как отметил Лапин, Сахипов - заслуженный герой Великой Отечественной войны, который прошел ее с первого до последнего дня. "Для меня, как для уроженца Казани, огромная честь поздравить земляка, нашего великого участника Великой Отечественной войны с заслуженной наградой, которая нашла его в результате поднятия архивных документов благодаря поиску со стороны руководства министерства обороны, руководства Татарстана", - цитирует Лапина пресс-служба.Документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени также передали сыну участника Великой Отечественной войны Николаю Стародубцеву из Татарстана. Его отец Семен Стародубцев в ноябре 1944 года отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. В этом бою он уничтожил трех гитлеровцев, при дальнейшем продвижении вперед в трудную минуту боя заменил командира взвода, выбывшего из строя по ранению. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника.

https://ria.ru/20201209/veteran-1588331912.html

https://ria.ru/20201207/veteran-1588020003.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лапин, казань