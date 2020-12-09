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При крушении вертолета во Франции погибли пять человек
При крушении вертолета во Франции погибли пять человек
При крушении вертолета в департаменте Савойя на востоке Франции погибли пять человек, заявил префект Паскаль Боло. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:59
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париж
франция
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. При крушении вертолета в департаменте Савойя на востоке Франции погибли пять человек, заявил префект Паскаль Боло.Летательный аппарат французской воздушной службы (SAF) разбился около 19:00 (21:00 мск) во вторник. На борту находились четыре сотрудника SAF и двое спасателей. По информации Франс Пресс, инцидент произошел на высоте 1,8 тысячи метров.На пресс-конференции, показанной по телеканалу BFMTV, Боло уточнил, что пилот вертолета успел катапультироваться. Он находится в крайне тяжелом состоянии.Причины катастрофы уточняются.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выразил соболезнования в Twitter семьям погибших и слова поддержи раненому пилоту. Министр также поблагодарил спасателей, мобилизованных для поисковой операции.
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париж, франция, в мире

При крушении вертолета во Франции погибли пять человек

01:59 09.12.2020 (обновлено: 08:17 09.12.2020)
 
© AFP 2020 / MARTIN BUREAUСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AFP 2020 / MARTIN BUREAU
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. При крушении вертолета в департаменте Савойя на востоке Франции погибли пять человек, заявил префект Паскаль Боло.
Летательный аппарат французской воздушной службы (SAF) разбился около 19:00 (21:00 мск) во вторник. На борту находились четыре сотрудника SAF и двое спасателей. По информации Франс Пресс, инцидент произошел на высоте 1,8 тысячи метров.
На пресс-конференции, показанной по телеканалу BFMTV, Боло уточнил, что пилот вертолета успел катапультироваться. Он находится в крайне тяжелом состоянии.
Причины катастрофы уточняются.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выразил соболезнования в Twitter семьям погибших и слова поддержи раненому пилоту. Министр также поблагодарил спасателей, мобилизованных для поисковой операции.
 
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