Возвращение "высокой воды": Венецию затопило
В Венеции снова потоп, по исторической части города можно передвигаться вплавь.
В Венеции снова потоп, по исторической части города можно передвигаться вплавь.
Наводнение затронуло базилику Святого Марка, в опасности — самые древние части собора.
Наводнение затронуло базилику Святого Марка, в опасности — самые древние части собора.
Ожидается, что уровень воды поднимется до 145 сантиметров.
К счастью, в этот раз ситуация не такая катастрофическая, как год назад.
К счастью, в этот раз ситуация не такая катастрофическая, как год назад.
Тогда максимальный уровень воды составлял 187 сантиметров.
Были затоплены исторические здания, пострадали уникальные произведения искусства.
Были затоплены исторические здания, пострадали уникальные произведения искусства.
После этого в Венеции предложили создать систему из 78 "затворов", призванных защитить город.
После этого в Венеции предложили создать систему из 78 "затворов", призванных защитить город.
Строительство планируют завершить в декабре 2021 года.
"Затворы" будут активироваться, когда вода поднимется более чем на метр.
"Затворы" будут активироваться, когда вода поднимется более чем на метр.
Однако скептики считают, что шлюзы не спасут наводнений, сила которых с изменением климата будет увеличиваться.
Однако скептики считают, что шлюзы не спасут наводнений, сила которых с изменением климата будет увеличиваться.