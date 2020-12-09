Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/venetsiya-1588360726.html
Возвращение "высокой воды": Венецию затопило
Возвращение "высокой воды": Венецию затопило
Венеция оказалась во власти стихии, многие улицы из-за шторма ушли под воду. Затопленный город — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:09
2020-12-09T13:37
погода
наводнение
венеция
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588358025_0:435:2866:2047_1920x0_80_0_0_c4970b6d73f9f7dc8198728b71e494d2.jpg
Венеция оказалась во власти стихии, многие улицы из-за шторма ушли под воду. Затопленный город — в фотоленте Ria.ru.
венеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588358025_1070:705:2859:2047_1920x0_80_0_0_c1c14676dda2688ad63e2b3a3917d469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, наводнение, венеция, фото, фото

Возвращение "высокой воды": Венецию затопило

13:09 09.12.2020 (обновлено: 13:37 09.12.2020)
 
Читать ria.ru в
Венеция оказалась во власти стихии, многие улицы из-за шторма ушли под воду. Затопленный город — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Andrea Pattaro

В Венеции снова потоп, по исторической части города можно передвигаться вплавь.

Модель на затопленной площади Святого Марка в Венеции
1 из 10

В Венеции снова потоп, по исторической части города можно передвигаться вплавь.

© AFP 2020 / Andrea Pattaro
© REUTERS / Manuel Silvestri

Наводнение затронуло базилику Святого Марка, в опасности — самые древние части собора.

Рабочие на затопленной площади Святого Марка в Венеции
2 из 10

Наводнение затронуло базилику Святого Марка, в опасности — самые древние части собора.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Ожидается, что уровень воды поднимется до 145 сантиметров.

Люди на затопленной площади Святого Марка в Венеции
3 из 10

Ожидается, что уровень воды поднимется до 145 сантиметров.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

К счастью, в этот раз ситуация не такая катастрофическая, как год назад.

Пара на затопленной площади Святого Марка в Венеции
4 из 10

К счастью, в этот раз ситуация не такая катастрофическая, как год назад.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Тогда максимальный уровень воды составлял 187 сантиметров.

Девушка на затопленной площади Святого Марка в Венеции
5 из 10

Тогда максимальный уровень воды составлял 187 сантиметров.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Были затоплены исторические здания, пострадали уникальные произведения искусства.

Фотосессия на затопленной площади Святого Марка в Венеции
6 из 10

Были затоплены исторические здания, пострадали уникальные произведения искусства.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

После этого в Венеции предложили создать систему из 78 "затворов", призванных защитить город.

Люди катаются на традиционной лодке по затопленной улице во время прилива в Венеции
7 из 10

После этого в Венеции предложили создать систему из 78 "затворов", призванных защитить город.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Строительство планируют завершить в декабре 2021 года.

Люди проходят мимо моста Риальто во время прилива в Венеции
8 из 10

Строительство планируют завершить в декабре 2021 года.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

"Затворы" будут активироваться, когда вода поднимется более чем на метр.

Люди на затопленной площади Святого Марка в Венеции
9 из 10

"Затворы" будут активироваться, когда вода поднимется более чем на метр.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Однако скептики считают, что шлюзы не спасут наводнений, сила которых с изменением климата будет увеличиваться.

Пара на затопленной площади Святого Марка в Венеции
10 из 10

Однако скептики считают, что шлюзы не спасут наводнений, сила которых с изменением климата будет увеличиваться.

© REUTERS / Manuel Silvestri
 
ПогодаНаводнениеВенецияФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Путин поздравил "Радио России" с тридцатилетием
09:27Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Лента новостейМолния