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Силуанов призвал отказаться от расчетов в "политизированных" валютах
Силуанов призвал отказаться от расчетов в "политизированных" валютах
Экспортно-импортные контракты надо заключать в национальных валютах и уходить от "политизированных" доллара и евро, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:58
2020-12-09T13:58
форум "сделано в россии"
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспортно-импортные контракты надо заключать в национальных валютах и уходить от "политизированных" доллара и евро, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Доля расчетов в долларах сократилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях - выросла пунктов на 4-5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро - политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах", - сказал Силуанов, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Он добавил, что "это тренд не только в России, это тренд и наших партнеров по развивающимся рынкам". "Поэтому мы когда встречаемся с компаниями, экспортерами, импортерами, мы говорим: давайте заключать контракты в рублях. Да, есть дополнительные издержки на транзакциях, потому что сегодня зачастую проще совершить, предположим, из рублей в лиры, или в юани через доллар - дешевле", - объяснил министр.Глава Минфина добавил: "Здесь вопрос - для того, чтобы снизить издержки, иметь обменные операции напрямую между рублем и лирой, или рублем и юанем, нужно набирать больший объем таких транзакций и в результате, кстати говоря, мы видим - торговля парами "рубль-лира", "рубль-юань", "рубль - тенге казахстанский" очень сильно растет, и за последний год рост непосредственно торговли этими парами вырос практически в два раза - 80-90% только за год"."Для того чтобы снизить издержки таких транзакций, необходимо увеличить оборот - с одной стороны. С другой стороны - необходимо нам маркетмейкеров в лице Московской биржи стимулировать на то, чтобы там издержки сокращались. Это с одной стороны оборот, с другой стороны говорят - ну, давайте субсидировать. Субсидирование таких операций из бюджета не очень хорошее дело. Еще раз говорю - по мере развития наших расчетов в национальных валютах и издержки будут сокращаться. Поэтому мы за то, чтобы эти расчеты наращивать и, соответственно, цены на услуги маркетмейкеров будут падать", - объяснил Силуанов.
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форум "сделано в россии", россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Силуанов призвал отказаться от расчетов в "политизированных" валютах

13:58 09.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспортно-импортные контракты надо заключать в национальных валютах и уходить от "политизированных" доллара и евро, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Доля расчетов в долларах сократилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях - выросла пунктов на 4-5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро - политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах", - сказал Силуанов, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Он добавил, что "это тренд не только в России, это тренд и наших партнеров по развивающимся рынкам". "Поэтому мы когда встречаемся с компаниями, экспортерами, импортерами, мы говорим: давайте заключать контракты в рублях. Да, есть дополнительные издержки на транзакциях, потому что сегодня зачастую проще совершить, предположим, из рублей в лиры, или в юани через доллар - дешевле", - объяснил министр.
Глава Минфина добавил: "Здесь вопрос - для того, чтобы снизить издержки, иметь обменные операции напрямую между рублем и лирой, или рублем и юанем, нужно набирать больший объем таких транзакций и в результате, кстати говоря, мы видим - торговля парами "рубль-лира", "рубль-юань", "рубль - тенге казахстанский" очень сильно растет, и за последний год рост непосредственно торговли этими парами вырос практически в два раза - 80-90% только за год".
"Для того чтобы снизить издержки таких транзакций, необходимо увеличить оборот - с одной стороны. С другой стороны - необходимо нам маркетмейкеров в лице Московской биржи стимулировать на то, чтобы там издержки сокращались. Это с одной стороны оборот, с другой стороны говорят - ну, давайте субсидировать. Субсидирование таких операций из бюджета не очень хорошее дело. Еще раз говорю - по мере развития наших расчетов в национальных валютах и издержки будут сокращаться. Поэтому мы за то, чтобы эти расчеты наращивать и, соответственно, цены на услуги маркетмейкеров будут падать", - объяснил Силуанов.
 
Форум "Сделано в России"РоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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