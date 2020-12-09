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https://ria.ru/20201209/vaktsiny-1588372348.html
Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19
Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком интересе, который наблюдается со стороны других государств к российским вакцинам от коронавируса. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:57
2020-12-09T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком интересе, который наблюдается со стороны других государств к российским вакцинам от коронавируса."Интерес высокий (к российским вакцинам от COVID-19 - ред.), и я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами - главными санитарными врачами, государственными санитарными врачами различных стран. При каждой встрече вопрос о российских вакцинах звучит – интерес очень большой", - сказала Попова журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19

11:57 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком интересе, который наблюдается со стороны других государств к российским вакцинам от коронавируса.
"Интерес высокий (к российским вакцинам от COVID-19 - ред.), и я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами - главными санитарными врачами, государственными санитарными врачами различных стран. При каждой встрече вопрос о российских вакцинах звучит – интерес очень большой", - сказала Попова журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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