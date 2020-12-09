https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588499877.html

Вакцинация работников системы образования Петербурга начнется в декабре

Вакцинация работников системы образования Петербурга начнется в декабре

Вакцинация от COVID-19 работников петербургской системы образования стартует в декабре, сообщает оперштаб города. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:12

2020-12-09T20:12

2020-12-09T20:12

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здоровье - общество

александр беглов

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 работников петербургской системы образования стартует в декабре, сообщает оперштаб города."Вакцинация работников системы образования в Петербурге начнется уже в декабре. Приоритетный доступ к ней получат те, кто наиболее подвержен риску заболеть: педагоги средних и старших школ, профессиональных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.Как напоминает ведомство, добровольная вакцинация проходит в два этапа, вторая прививка делается через 21 день.Ранее в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года в город поступит несколько тысяч доз вакцины от коронавируса, а в конце декабря и сразу после Нового года Петербург начнет получать крупные партии (от 50 тысяч доз и более). По его словам, власти рассчитывают на поставку в город в январе до 500 тысяч доз вакцины.Как отмечал Беглов, к двум действующим пунктам вакцинации в ближайшее время добавится еще семь, на следующем этапе в Петербурге предполагается создать 50 таких пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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